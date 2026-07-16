非份之罪｜林秀怡憑一件遺物演技大爆發！隔空對戲睇到網民爆喊：好自然

最新娛聞
東方新地

廣告

昨晚（15日）播出的TVB節目《非份之罪》單元《一億殺機》結局篇，除了陳煒演技獲讚，一眾配角同樣搶鏡！當中林秀怡、盧宛茵與施焯日一場「隔空親情戲」更是全晚催淚彈，林秀怡含淚送出一件遺物，配上VO獨白，令無數觀眾爆喊，究竟是怎樣的場面如此感人？

林秀怡含淚送披肩 隔空對戲引爆淚點

昨晚劇情中，最感人的一幕莫過於林秀怡將聰B（施焯日飾）臨死前訂購的高級披肩，含淚送給「嫲嫲」盧宛茵。當林秀怡與盧宛茵相擁痛哭時，畫面配上施焯日天真有愛的VO獨白：「嫲嫲，你唔好嬲我啦！嬲人好傷身㗎，呢條名牌披肩雖然好貴，不過質料好好，我知你一直唔捨得買，等我繼承咗爺爺嘅遺產，我應承你以後你鍾意咩嘢，無論幾貴，我都會買畀你。」三人「隔空式」的完美配合，極富感染力的喊戲，讓這場戲的催淚效果達到頂點。

徐榮望天一句對白超催淚 聰B神佈局獲讚

除了這場催淚戲，單元中其他演員的表現同樣出色。飾演智商僅八歲丈夫的徐榮，在聞悉太太陳煒的死訊後，並無激動的哭號，只是低頭傷感地抱著掛念望向天空，淡淡道出一句：「咁即係佢都離開咗我哋，變咗粒星星？」簡單一句對白卻充滿傷感，極度感人。此外，劇中聰B將手錶較快十分鐘，令陳煒「搶遺產」大計功虧一簣的巧妙設計，亦令網民大感驚嘆，稱讚劇本心思細密。

網民洗版式好評：林秀怡演技大躍進！

近年甚少演出劇集的林秀怡，憑此劇獲得大量關注及好評，其大幅躍進的顏值和演技獲得網民洗版式點讚，紛紛呼籲她要多拍劇。對於她與盧宛茵的對手戲，網民大讚：「林秀怡演技拿捏得好好」、「演得好自然」。觀眾對整個單元演員的表現都給予高度評價，更有網民激讚：「這單元可以將主演送晒去視帝視后五強，同男配、女配提名」。

非份之罪 林秀怡 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非份之罪 林秀怡 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非份之罪 林秀怡 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非份之罪 林秀怡 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非份之罪 林秀怡 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非份之罪 林秀怡 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非份之罪 林秀怡 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非份之罪 林秀怡 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非份之罪 林秀怡 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非份之罪 林秀怡 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非份之罪 林秀怡 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
非份之罪 林秀怡 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 