非份之罪｜林秀怡憑一件遺物演技大爆發！隔空對戲睇到網民爆喊：好自然
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昨晚（15日）播出的TVB節目《非份之罪》單元《一億殺機》結局篇，除了陳煒演技獲讚，一眾配角同樣搶鏡！當中林秀怡、盧宛茵與施焯日一場「隔空親情戲」更是全晚催淚彈，林秀怡含淚送出一件遺物，配上VO獨白，令無數觀眾爆喊，究竟是怎樣的場面如此感人？
林秀怡含淚送披肩 隔空對戲引爆淚點
昨晚劇情中，最感人的一幕莫過於林秀怡將聰B（施焯日飾）臨死前訂購的高級披肩，含淚送給「嫲嫲」盧宛茵。當林秀怡與盧宛茵相擁痛哭時，畫面配上施焯日天真有愛的VO獨白：「嫲嫲，你唔好嬲我啦！嬲人好傷身㗎，呢條名牌披肩雖然好貴，不過質料好好，我知你一直唔捨得買，等我繼承咗爺爺嘅遺產，我應承你以後你鍾意咩嘢，無論幾貴，我都會買畀你。」三人「隔空式」的完美配合，極富感染力的喊戲，讓這場戲的催淚效果達到頂點。
徐榮望天一句對白超催淚 聰B神佈局獲讚
除了這場催淚戲，單元中其他演員的表現同樣出色。飾演智商僅八歲丈夫的徐榮，在聞悉太太陳煒的死訊後，並無激動的哭號，只是低頭傷感地抱著掛念望向天空，淡淡道出一句：「咁即係佢都離開咗我哋，變咗粒星星？」簡單一句對白卻充滿傷感，極度感人。此外，劇中聰B將手錶較快十分鐘，令陳煒「搶遺產」大計功虧一簣的巧妙設計，亦令網民大感驚嘆，稱讚劇本心思細密。
網民洗版式好評：林秀怡演技大躍進！
近年甚少演出劇集的林秀怡，憑此劇獲得大量關注及好評，其大幅躍進的顏值和演技獲得網民洗版式點讚，紛紛呼籲她要多拍劇。對於她與盧宛茵的對手戲，網民大讚：「林秀怡演技拿捏得好好」、「演得好自然」。觀眾對整個單元演員的表現都給予高度評價，更有網民激讚：「這單元可以將主演送晒去視帝視后五強，同男配、女配提名」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期