非份之罪｜林秀怡憑一件遺物演技大爆發！隔空對戲睇到網民爆喊：好自然

昨晚（15日）播出的TVB節目《非份之罪》單元《一億殺機》結局篇，除了陳煒演技獲讚，一眾配角同樣搶鏡！當中林秀怡、盧宛茵與施焯日一場「隔空親情戲」更是全晚催淚彈，林秀怡含淚送出一件遺物，配上VO獨白，令無數觀眾爆喊，究竟是怎樣的場面如此感人？