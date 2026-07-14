非份之罪｜林秀怡著斗零踭孭盧宛茵行斜路！自爆超驚險：一跌就大件事
林秀怡斗零踭孭人超專業 網民激讚：真係好脾氣
在昨晚播出的《非份之罪》中，林秀怡飾演的「家姐」帶弟，在家中一直被忽視，性格亦較為冷淡。然而，當她見到嫲嫲（盧宛茵飾）在塔東島扭傷腳時，卻毫不猶豫地孭起對方，即使腳踏斗零踭，依然奮力跑向碼頭。過程中，嫲嫲更是不斷嘮叨埋怨，但帶弟依然「罵不還口」，默默承受。這一幕讓網民大為讚嘆，紛紛留言：「著住高踭鞋行都幾係嘢」、「勁！斗零踭孭住嫲嫲」、「家姐真係好好脾氣」，同時亦對林秀怡內斂而充滿力量的演技讚不絕口。
林秀怡自認大力都驚！憶述拍攝過程最怕一件事
對於這場高難度戲份，林秀怡受訪時笑言自己「本身大力」，但拍攝時卻是另一回事。她坦言當日最擔心的並非體力問題，而是安全：「其實我本身都大力嘅，咁Madam都唔係好重。當日最擔心係有一段路係泥石嘅、少少落斜，咁我著住高踭鞋孭住Madam其實最最最最怕真係整親佢，好驚！」她憶述當時內心極度恐懼，只能不斷自我激勵：「我一路行一路同自己講：『你得㗎，唔好跌，一跌就大件事嫁喇』。」可見她承受著巨大的心理壓力。
林秀怡通宵拍攝勁緊張 盧宛茵窩心舉動超暖心
林秀怡續指，拍攝當日是凌晨4、5點的通告，除了擔心斜路濕滑，自己也因睡眠不足而更添緊張，生怕體力不支會發生意外。就在這時，前輩盧宛茵的關懷成為了她的最大動力。林秀怡充滿感激地說：「Madam好好，佢好關心我，又怕我攰、又怕我隻腳會刮損。」正是這份來自前輩的溫暖和體諒，讓她在極大壓力下順利完成拍攝，也讓這場戲的幕後故事比劇情本身更添一份溫情。
網民睇到勁心痛！激讚林秀怡專業：斗零踭孭住人勁癲
對於林秀怡的敬業表現，網民在討論區洗版式討論，一面倒地大讚其專業精神。不少觀眾表示看得非常肉緊，佩服她能穿著高跟鞋孭著人走斜路。網民紛紛留言力撐：「林秀怡真係好敬業，睇到都覺得辛苦！」、「斗零踭孭住盧宛茵行斜路，真係癲，太專業！」、「呢啲先係演員，為咗個鏡頭可以去到好盡」、「家姐呢個角色好啱佢，內心戲好好」、「Madam Lo都好好，肯俾個後生孭，兩個都好嘢」。