非份之罪｜林秀怡著斗零踭孭盧宛茵行斜路！自爆超驚險：一跌就大件事

TVB節目《非份之罪》劇情高潮迭起，昨晚（13日）一幕林秀怡著住斗零踭、孭起盧宛茵在斜路狂奔的場面，看得觀眾膽戰心驚！劇中飾演「家姐」帶弟的林秀怡，為救扭傷腳的嫲嫲，二話不說孭起對方趕路，專業表現獲網民激讚。不過，林秀怡事後受訪卻自爆拍攝過程極度緊張，更在心中不斷對自己進行精神喊話，究竟現場情況有多驚險？