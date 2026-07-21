非份之罪｜梁証嘉演絕世好男友爆紅！分手催淚金句瘋傳 網民心碎：睇劇先有

TVB劇集《非份之罪》中，除了懸疑的兇案，劇中一段悲慘愛情故事亦感動無數觀眾！梁証嘉飾演的「百分百好男友」阿正，對半身不遂的女友不離不棄照顧八年，昨晚（20日）一場催淚分手戲更令網民看到心碎，大讚這種絕世好男人只應天上有，究竟是怎樣的對白讓觀眾如此動容？