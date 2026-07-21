非份之罪｜梁証嘉演絕世好男友爆紅！分手催淚金句瘋傳 網民心碎：睇劇先有

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TVB劇集《非份之罪》中，除了懸疑的兇案，劇中一段悲慘愛情故事亦感動無數觀眾！梁証嘉飾演的「百分百好男友」阿正，對半身不遂的女友不離不棄照顧八年，昨晚（20日）一場催淚分手戲更令網民看到心碎，大讚這種絕世好男人只應天上有，究竟是怎樣的對白讓觀眾如此動容？

江嘉敏狠心提分手 催淚對白還梁証嘉自由

昨晚劇情講到，駱曉善（江嘉敏飾）因不想再拖累男友阿正（梁証嘉飾），堅決提出分手。她含淚對阿正說：「唔係我等你，係你唔好再等我，我唔想你因為我冇咗人生。」為了讓男友能放下自己去追尋夢想，她更心痛地說：「阿正，你嘅世界應該係黃石公園，唔係黃石碼頭」、「呢八年多謝你照顧我…唔使擔心我架，你去（美國）追夢啦」。句句對白都充滿了犧牲與不捨，場面極之催淚。

八年不離不棄 梁証嘉放棄夢想照顧摯愛

劇中阿正的深情設定，源於八年前Helen因意外受傷後，他便一直將對方照顧得無微不至。為了照顧女友，阿正甚至可以放棄自己的事業與夢想，這份情深義重正是Helen最心痛的地方。即使在分手的最後一刻，阿正依然暖心地回應Helen：「你從來都唔係任何人嘅負累，你係我生命中其中一個最重要嘅人。」他溫柔而堅定的承諾，完美演繹了何謂情深不移。

網民激讚百分百好男友 感動留言：個男仔好慘

對於阿正的情深及不離不棄，網民紛紛大表感動，並湧入討論區留言，大讚他是世上難尋的「百分百好男友」。不少觀眾被這段虐心戀情弄哭，留言表示：「呢啲男仔真係睇劇先有」、「個男仔好慘，有血有肉」、「睇到好心痛，點解要咁對阿正」、「梁証嘉演得好好，完全感受到佢嘅愛同無奈」。

非份之罪 梁証嘉 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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