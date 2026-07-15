非份之罪｜江嘉敏再演嫌疑人！危險遊戲駱曉善被吳偉豪害慘網民鎖定真兇

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TVB劇集《非份之罪》播出至單元四《危險遊戲》，江嘉敏終於正式登場，她在劇中飾演角色「駱曉善」，與吳偉豪、羅冠蘭及胡敏芝等人展開連場對手戲。然而，隨着劇情推進，不少觀眾開始懷疑江嘉敏所飾演的角色極有可能是單元中的隱藏兇手，她在故事中的真正身份至今仍未完全揭曉。

江嘉敏飾演駱曉善與吳偉豪關係錯綜複雜

在《非份之罪》單元四《危險遊戲》中，江嘉敏飾演的「駱曉善」與吳偉豪飾演的網台導演兼創辦人「危家仁」有着密切的人物關係。根據劇情設定，危家仁是一個從小喜歡整蠱人、利用身邊崇拜者達到自己目的的渣男角色，他利用網台平台不斷玩弄身邊的人以谷高點擊率。吳偉豪在訪問中透露：「我一嚟就死咗嘅，用倒敘方式去講返件事，究竟邊個人有嫌疑想殺我。」而江嘉敏正正是劇中多位嫌疑人之一，她與危家仁之間的恩怨糾葛成為觀眾推理的焦點。

駱曉善動機成謎引發觀眾熱烈猜測

從已播出的劇情來看，危家仁在直播期間吸入罐裝氣體後隨即斃命，警方探員高文森負責調查此案。吳偉豪曾指出劇中「每一個人都有嫌疑」，而江嘉敏飾演的駱曉善正是其中一位關鍵角色。值得注意的是，劇中另一位女角戴逸思（蘇韻姿飾）因負責送上氣樽而率先成為嫌疑犯，但隨着文森追截黑衣團夥期間拾到一個襟章，案件出現重大轉折。江嘉敏在此前劇集《非常檢控觀》中同樣飾演隱藏真兇角色，今次再度參演懸疑單元，令觀眾更加確信她極可能再次「做兇手」。

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江嘉敏與羅冠蘭首度合作大讚對方親民

江嘉敏在《非份之罪》中除了與吳偉豪有對手戲外，更與資深演員羅冠蘭同場較量。羅冠蘭在劇中飾演「袁潔清」一角，她接受訪問時表示今次被劇本吸引而答應演出：「單係聽監製講已經覺得成個故事懸疑性好高，令我覺得一定要拍。」而江嘉敏亦表示能夠與羅冠蘭合作感到非常開心。羅冠蘭更透露自己拍攝期間有留意年輕演員的表演方式，當作學習機會，展現出資深前輩的謙遜態度。

網民翻睇預告片鎖定江嘉敏為真兇人選

隨着《危險遊戲》單元播出，不少網民已在社交平台展開熱烈討論，紛紛分析各角色的殺人動機。有網民留言指：「江嘉敏上套《非常檢控觀》已經做過兇手，今次監製王心慰再安排佢做嫌疑人，擺明又係佢！」亦有觀眾認為劇情刻意將焦點放在蘇韻姿和胡敏芝身上，反而令一直低調的駱曉善更加可疑。另有網民分析指文森追截黑衣團夥時拾到的襟章圖案，可能與江嘉敏角色有直接關聯，認為最終真兇揭曉時必定會有重大反轉。

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非份之罪 江嘉敏 （圖片來源：TVB）
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非份之罪 江嘉敏 （圖片來源：TVB）
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非份之罪 江嘉敏 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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