非份之罪｜江嘉敏再演嫌疑人！危險遊戲駱曉善被吳偉豪害慘網民鎖定真兇
江嘉敏飾演駱曉善與吳偉豪關係錯綜複雜
在《非份之罪》單元四《危險遊戲》中，江嘉敏飾演的「駱曉善」與吳偉豪飾演的網台導演兼創辦人「危家仁」有着密切的人物關係。根據劇情設定，危家仁是一個從小喜歡整蠱人、利用身邊崇拜者達到自己目的的渣男角色，他利用網台平台不斷玩弄身邊的人以谷高點擊率。吳偉豪在訪問中透露：「我一嚟就死咗嘅，用倒敘方式去講返件事，究竟邊個人有嫌疑想殺我。」而江嘉敏正正是劇中多位嫌疑人之一，她與危家仁之間的恩怨糾葛成為觀眾推理的焦點。
駱曉善動機成謎引發觀眾熱烈猜測
從已播出的劇情來看，危家仁在直播期間吸入罐裝氣體後隨即斃命，警方探員高文森負責調查此案。吳偉豪曾指出劇中「每一個人都有嫌疑」，而江嘉敏飾演的駱曉善正是其中一位關鍵角色。值得注意的是，劇中另一位女角戴逸思（蘇韻姿飾）因負責送上氣樽而率先成為嫌疑犯，但隨着文森追截黑衣團夥期間拾到一個襟章，案件出現重大轉折。江嘉敏在此前劇集《非常檢控觀》中同樣飾演隱藏真兇角色，今次再度參演懸疑單元，令觀眾更加確信她極可能再次「做兇手」。
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江嘉敏與羅冠蘭首度合作大讚對方親民
江嘉敏在《非份之罪》中除了與吳偉豪有對手戲外，更與資深演員羅冠蘭同場較量。羅冠蘭在劇中飾演「袁潔清」一角，她接受訪問時表示今次被劇本吸引而答應演出：「單係聽監製講已經覺得成個故事懸疑性好高，令我覺得一定要拍。」而江嘉敏亦表示能夠與羅冠蘭合作感到非常開心。羅冠蘭更透露自己拍攝期間有留意年輕演員的表演方式，當作學習機會，展現出資深前輩的謙遜態度。
網民翻睇預告片鎖定江嘉敏為真兇人選
隨着《危險遊戲》單元播出，不少網民已在社交平台展開熱烈討論，紛紛分析各角色的殺人動機。有網民留言指：「江嘉敏上套《非常檢控觀》已經做過兇手，今次監製王心慰再安排佢做嫌疑人，擺明又係佢！」亦有觀眾認為劇情刻意將焦點放在蘇韻姿和胡敏芝身上，反而令一直低調的駱曉善更加可疑。另有網民分析指文森追截黑衣團夥時拾到的襟章圖案，可能與江嘉敏角色有直接關聯，認為最終真兇揭曉時必定會有重大反轉。
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