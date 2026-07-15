非份之罪｜江嘉敏再演嫌疑人！危險遊戲駱曉善被吳偉豪害慘網民鎖定真兇

TVB劇集《非份之罪》播出至單元四《危險遊戲》，江嘉敏終於正式登場，她在劇中飾演角色「駱曉善」，與吳偉豪、羅冠蘭及胡敏芝等人展開連場對手戲。然而，隨着劇情推進，不少觀眾開始懷疑江嘉敏所飾演的角色極有可能是單元中的隱藏兇手，她在故事中的真正身份至今仍未完全揭曉。