非份之罪｜江嘉敏帶羅冠蘭影溫馨母女照！換3造型勁感人 網民驚揭清姐係Big Boss？

TVB劇集《非份之罪》單元《危險遊戲》劇情愈趨緊張，昨晚（20日）江嘉敏與羅冠蘭的真摯母女情感動不少觀眾，一場影樓拍照戲更是溫馨滿瀉。然而，溫情背後卻暗藏殺機，劇情驚爆羅冠蘭飾演的「清姐」嫌疑極大，隨時是終極Big Boss，究竟這位慈母背後隱藏著甚麼秘密？