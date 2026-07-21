非份之罪｜江嘉敏帶羅冠蘭影溫馨母女照！換3造型勁感人 網民驚揭清姐係Big Boss？

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TVB劇集《非份之罪》單元《危險遊戲》劇情愈趨緊張，昨晚（20日）江嘉敏與羅冠蘭的真摯母女情感動不少觀眾，一場影樓拍照戲更是溫馨滿瀉。然而，溫情背後卻暗藏殺機，劇情驚爆羅冠蘭飾演的「清姐」嫌疑極大，隨時是終極Big Boss，究竟這位慈母背後隱藏著甚麼秘密？

江嘉敏羅冠蘭影樓溫馨互動 3款造型寓意深遠

昨晚劇情講到，江嘉敏飾演的駱曉善（Helen）見到母親清姐（羅冠蘭飾）對二人合照珍而重之，即主動提議到影樓拍攝一輯專業靚相留念。母女二人先後換上空姐機師、啦啦隊足球員及母女旗袍三款造型，每一款都寓意著清姐對女兒無限的支持與期望，配上兩人溫馨自然的互動，場面極之感人。其中江嘉敏穿上橙色足球員裝束，大晒逆天長腿，亦意外成為網民焦點，她更在社交網搞笑指造型可向電影《功夫女足》致敬。

劇情驚爆反轉 清姐竟是Big Boss大熱人選

除了溫馨母女情，昨晚劇情亦迎來驚爆反轉！原來一直對女兒疼愛有加的清姐，真實身份竟是死者Jarvis（吳偉豪飾）公司的清潔工。自Jarvis死後，清姐一直表現得心事重重，加上這層身份關係曝光，令她瞬間成為殺害Jarvis的頭號嫌疑人，Big Boss呼聲極高！這個設定讓原本感人的母女情誼，蒙上了一層懸疑色彩，令觀眾對後續發展充滿期待。

網民大讚母女情感人 羅冠蘭演技獲激讚

對於江嘉敏與羅冠蘭的母女戲，網民反應相當熱烈，紛紛表示被二人的真情流露所打動。不少留言大讚：「呢段母女情睇到眼濕濕！」、「羅冠蘭真係好戲之人，一個眼神已經交足戲」、「江嘉敏今次做得好好，同羅冠蘭好有火花」。同時，對於清姐可能是Big Boss的猜測，網民亦熱烈討論：「估唔到阿媽先係最可疑嗰個！」、「如果真係清姐，就太心寒了」。

非份之罪 江嘉敏 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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