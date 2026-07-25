非份之罪｜咖喱漬子彈竟能救命？單立文離奇死亡方式震驚網民！

昨晚（24日）TVB節目《非份之罪》劇情峰迴路轉，一支兇器手槍竟展開「神奇之旅」，更有一枚沾上咖喱漬的子彈奇蹟救人一命！與此同時，另一奸角則死於極度諷刺的意外，荒誕「啜核」的橋段讓觀眾拍案叫絕，究竟編劇的腦洞有多大？