非份之罪｜咖喱漬子彈竟能救命？單立文離奇死亡方式震驚網民！
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昨晚（24日）TVB節目《非份之罪》劇情峰迴路轉，一支兇器手槍竟展開「神奇之旅」，更有一枚沾上咖喱漬的子彈奇蹟救人一命！與此同時，另一奸角則死於極度諷刺的意外，荒誕「啜核」的橋段讓觀眾拍案叫絕，究竟編劇的腦洞有多大？
咖喱神彈奇蹟救命 江欣燕死裏逃生
在昨晚播出的劇情中，黃世龍（鄭子誠飾）被殺後，兇器手槍輾轉落入芳姐（江欣燕飾）、錢大富（單立文飾）、麗莎（譚凱琪飾）及「白頭殺手」（鄔嘉駿飾）手上。當手槍再次回到「白頭殺手」手中，他準備向芳姐滅口之際，竟因子彈表面有咖喱漬而卡住，導致手槍「Kick住」無法發射，芳姐因此神奇地保住性命，情節離奇又充滿黑色幽默。
單立文諷刺性死亡 隔牆走火意外被殺
劇中另一大奸角錢大富（單立文飾）的下場更是極盡諷刺。一直小心翼翼提防被暗殺的他，最終並非死於仇家之手，而是在最安心的一刻，被隔壁房住客麗莎（譚凱琪飾）意外走火的子彈所殺。子彈在穿越牆壁後變成碎片，不幸地穿透錢大富的大腿內側，繼而引爆其心臟接駁器，死法極之離奇，令人始料不及。
兩大奸角下場各異 劇情荒誕引熱議
本單元兩大主要奸角，黃世龍（鄭子誠飾）及錢大富（單立文飾）最終雙雙殞命，但下場卻大相逕庭。黃世龍是直接被謀殺，而錢大富的死亡則充滿了荒誕的巧合與諷刺。編劇透過這種黑色幽默的手法，不僅推動了劇情發展，更讓觀眾反思人性與命運的荒謬，成功在網上掀起熱烈討論，大讚劇本充滿巧思。
網民大讚編劇腦洞大開：「劇情真係估佢唔到！」
對於如此荒誕的劇情，網民反應極為熱烈，紛紛大讚編劇創意十足。「個編劇真係神，咖喱漬都可以救人，笑死！」「單立文個死法真係好諷刺，日防夜防，家賊難防，隔離房個女人先係最危險。」「呢套劇真係黑色幽默嘅極致，好睇！」「鄭子誠又係做奸角，不過今次咁快死咗。」「成晚睇住支槍傳嚟傳去，勁緊張！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期