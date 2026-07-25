非份之罪｜江欣燕見百萬支票眼發光 爆金句演活小市民獲激讚
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喜劇女王江欣燕在TVB節目《非份之罪》中再展功架！她飾演的「貪心清潔姐姐」芳姐，面對手槍一再回到手上時的無奈，以及面對百萬橫財得而復失的悲喜交集，均演繹得淋漓盡致，有血有肉的演出獲網民大讚，更指她與張彥博的組合充滿火花！
江欣燕撞鬼式收手槍 爆《家有囍事》金句勁爆笑
劇中，江欣燕飾演的芳姐無辜捲入兇案，兇器手槍更如鬼魂般 বারবার回到她手上。面對這荒謬情況，江欣燕巧妙地引用了《家有囍事》的經典對白：「乜又係你呀，陳生？」來表達那種無力又震撼的感覺，喜感十足，即時勾起觀眾的集體回憶，令全場爆笑。
江欣燕面對百萬橫財悲喜交集 爆金句道盡小人物心聲
除了喜劇感，江欣燕的內心戲同樣出色。當她拿到一張100萬銀碼的支票時，雙眼發光地說出金句：「除咗陰屍紙，我都冇見過咁多個位嘅支票呀！」將小市民見錢開眼的狂喜演繹得入木三分。其後，當她目睹這張百萬支票被逼「化為烏有」時，那種緊張、無奈與失落的情緒，也精準地反映了小人物面對橫財得而復失的悲喜心情。
江欣燕張彥博火花十足 網民讚意想不到最佳拍檔
值得一提的是，江欣燕在劇中與張彥博的互動成為一大亮點。兩人飾演的角色在劇中「一唱一和」、「相遇相知」，無論是鬥嘴還是互相扶持的場面，都充滿默契和喜感火花。不少網民大讚他們是意想不到的最佳拍檔，為緊張的劇情增添了不少輕鬆有趣的色彩。
網民力撐江欣燕好戲：「呢啲先係有血有肉嘅角色！」
江欣燕的精湛演出獲得網民一致好評，紛紛留言力撐。「欣欣姐真係做戲好好睇，又搞笑又感人！」「見到張支票個樣，同埋張支票冇咗個樣，真係演得入木三分！」「引用『乜又係你呀陳生』真係神來之筆！」「佢同張彥博條線好得意，好有火花！」「呢啲小市民角色最啱江欣燕做，好貼地！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期