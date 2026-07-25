非份之罪｜江欣燕見百萬支票眼發光 爆金句演活小市民獲激讚

喜劇女王江欣燕在TVB節目《非份之罪》中再展功架！她飾演的「貪心清潔姐姐」芳姐，面對手槍一再回到手上時的無奈，以及面對百萬橫財得而復失的悲喜交集，均演繹得淋漓盡致，有血有肉的演出獲網民大讚，更指她與張彥博的組合充滿火花！