非份之罪｜游嘉欣一集喊4次！自爆拍劇壓力大曾崩潰失眠 靠一招成功開竅？

在TVB節目《非份之罪》中，游嘉欣（游游）的演出亦備受關注，昨晚短短一集已上演四場不同的喊戲，情緒轉折極大。原來在三年前拍攝時，作為新人的游游面對大量喊戲深感壓力，更曾因此崩潰失眠，究竟她是如何克服心理障礙，最終成功「開竅」？