非份之罪｜游嘉欣一集喊4次！自爆拍劇壓力大曾崩潰失眠 靠一招成功開竅？
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在TVB節目《非份之罪》中，游嘉欣（游游）的演出亦備受關注，昨晚短短一集已上演四場不同的喊戲，情緒轉折極大。原來在三年前拍攝時，作為新人的游游面對大量喊戲深感壓力，更曾因此崩潰失眠，究竟她是如何克服心理障礙，最終成功「開竅」？
游嘉欣一集喊足4場 網民讚演技大有進步
游嘉欣在《非份之罪》中極多內心戲，昨晚一集更是喊足四場，情緒相當飽滿。劇情包括她從吳啟華口中驚聞家姐死訊的震驚、獨自懷緬過去與家姐甜蜜點滴的傷感、無法接受家姐慘死的悲痛，以及不捨與戀情剛萌芽的YY分開的無奈。對於游游的表現，網民普遍收貨，大讚她與戴祖儀的姊妹情很感人，並留言表示：「游嘉欣做戲幾好睇，應該畀多啲機會」、「喊得好有層次，睇得出有進步」。
游嘉欣自爆拍劇壓力大 曾因練喊戲崩潰失眠
由於《非份之罪》於三年前拍攝，對於當時仍是演戲新人的游游來說，要應付如此多場喊戲絕對是極大考驗。游游受訪時坦言，這是她拍過劇集中喊得最多、最密的一套，接到劇本後壓力巨大。她直言：「嗰陣時喊戲對我嚟講其實好大壓力，因為呢套劇之前我一路都好難喺其他人面前喊，就算自己試嗰陣係成功，一喺人面前啲眼淚就會收番埋，就算我自己試嗰時係成功都好，可能同我本身性格都有啲關係。」她更透露，拍攝期間曾因在家中不斷練習而崩潰爆喊，甚至導致失眠，足證她為角色付出了極大努力。
游嘉欣親解喊戲開竅之謎 直言享受盡情釋放情緒
雖然過程艱辛，但《非份之罪》卻意外令游游在喊戲方面開竅。她笑言，拍順了之後彷彿找到了自己的「喊點」，更表示：「而家變咗冇咁驚喊戲，甚至有啲 enjoy，因為可以盡情釋放情緒。」她續說：「所以收到劇本嗰陣，見到有咁多情感戲都好擔心，除咗自己不斷試，仲會諗吓點樣令每場喊戲都有 d 唔同；當然而家睇番仲有好多不足，不過我會繼續努力改善同進步。」游游最後亦特別感謝監製給予這次挑戰，讓她有機會突破自己。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期