非份之罪｜劇情大暴走！游嘉欣為尋戴祖儀下落 慘遭曾展望禁錮勒索三百萬！
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TVB節目《非份之罪》劇情愈來愈緊湊，在6月30日晚播出的內容中，戴祖儀飾演的康嘉嵐生死之謎再添變數，其妹妹嘉儀（游嘉欣飾）為尋姐姐下落，竟墮入其秘密男友阿Ken（曾展望飾）的陷阱，慘遭禁錮勒索，劇情極度震撼！
戴祖儀生死再成謎 吳啟華驚聞女兒90%吻合無臉女屍
劇情峰迴路轉，原以為在首集已遇害的康嘉嵐（戴祖儀飾），突然向妹妹嘉儀（游嘉欣飾）發送報平安的訊息，讓嘉儀欣喜若狂。然而，其父母康力（吳啟華飾）及白美雅（貝安琪飾）的反應卻異常冷淡，康力更宣布要「放生」嘉嵐，態度令人費解。正當一家人以為事件告一段落，查案警員卻帶來驚人消息，指發現的「無臉女屍」特徵與嘉嵐有高達90%脗合，令嘉嵐的生死再度成謎，懸念重重。
游嘉欣慘遭曾展望禁錮 渣男勒索三百萬更意圖施暴
另一邊廂，深信家姐尚在人間的嘉儀，獨自前往尋找嘉嵐的秘密男友阿Ken（曾展望飾），希望問出家姐的下落。豈料，阿Ken竟露出兇殘真面目，將嘉儀禁錮起來。原來他早已心懷不軌，除了乘機向嘉儀父親康力勒索三百萬鉅款外，更意圖對嘉儀不軌，企圖毀其清白。嘉儀身陷險境，叫天不應叫地不聞，場面令人極度揪心，劇情在最高潮處戛然而止。
網民緊張追問劇情：「游嘉欣會唔會出事？」
連串的劇情大暴走，讓觀眾看得血脈賁張，紛紛在網上展開激烈討論。網民對嘉儀的安危感到極度憂慮，同時亦對嘉嵐的生死之謎議論紛紛。「Ken原來係咁嘅人！太賤格！」「戴祖儀到底死咗未？好亂呀！」「游嘉欣唔好有事呀！吳啟華快啲去救佢！」「今晚劇情好緊張，追到氣都喘唔到！」「估唔到曾展望演渣男咁入肉，睇到好想打佢！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期