非份之罪｜游嘉欣朱敏瀚封「逃脫CP」！肉緊狂攬3次再爆打鬥意外中頭獎

節目《非份之罪》中，游嘉欣與朱敏瀚的苦命鴛鴦組合火花四濺，兩人除了有多場浪漫親熱戲，更有不少驚險的逃亡場面，被網民封為「逃脫CP」！昨晚一集兩人上演「初戀無限Hug」，場面肉緊，而游嘉欣更自爆拍攝打鬥戲時曾意外「中頭獎」，過程相當驚險！