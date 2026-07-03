非份之罪｜游嘉欣朱敏瀚封「逃脫CP」！肉緊狂攬3次再爆打鬥意外中頭獎
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節目《非份之罪》中，游嘉欣與朱敏瀚的苦命鴛鴦組合火花四濺，兩人除了有多場浪漫親熱戲，更有不少驚險的逃亡場面，被網民封為「逃脫CP」！昨晚一集兩人上演「初戀無限Hug」，場面肉緊，而游嘉欣更自爆拍攝打鬥戲時曾意外「中頭獎」，過程相當驚險！
游嘉欣朱敏瀚昨晚肉緊連環攬 網民封「初戀無限Hug」
在昨晚（2日）的劇情中，熱戀中的嘉儀（游嘉欣飾）與YY（朱敏瀚飾）在短暫的重逢中，難捨難離，單單一集內已上演了至少3次緊緊相擁的場面，情感流露真摯，讓觀眾看得非常投入。這對小情侶在絕境中依然流露出甜蜜的互動，獲網民大讚充滿「初戀無限Hug」的感覺，成功俘虜不少粉絲。
游嘉欣拍打鬥戲意外中頭獎 笑言：諗番起幾好玩
除了浪漫戲份，游嘉欣與朱敏瀚在劇中亦有不少「危險速逃」的動作場面。談到一場被禁錮後在走廊的打鬥戲，游嘉欣受訪時透露當時打足一整晚，更發生了小意外。她笑言：「嗰一晚打咗勁耐，為求逼真，我仲唔小心成個頭撞咗落去報景板，諗番起都覺得幾好玩！」雖然過程驚險，但游嘉欣的敬業態度獲得讚賞。
朱敏瀚動作流暢身手敏捷 網民大讚CP默契十足
昨晚的走廊打鬥戲中，朱敏瀚的表現同樣亮眼。鏡頭所見，他身手相當敏捷，動作流暢有力，每次擊退壞人後都能迅速護住游嘉欣，兩人「交接」期間展現出極高默契。正因為他們總能在危急關頭成功脫險，網民才會封他們為「逃脫CP」。不少觀眾留言大讚：「佢哋真係好襯，又甜又刺激！」、「朱仔啲動作戲好睇咗好多！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期