非份之罪｜吳啟華陳煒主演新劇！六大真人真事改編單元揭露人性貪念
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現實比戲劇更荒謬！由金牌監製王心慰（Amy姐）打造的全新另類寫實劇《非份之罪》，將於6月29日起播出。劇集由吳啟華、陳煒領銜主演，以六個取材自真人真事的單元故事構成，深入剖析人性中的「貪念」，究竟這部劇集有多暗黑？
《非份之罪》六大單元曝光 全取材自真人真事
新劇《非份之罪》以六個獨立的單元故事組成，每個故事都圍繞著形形色色的「貪念」（非份之想），從而引發出一連串暗黑的「人性迷途」（犯罪）故事。最令人不寒而慄的是，所有單元均取材自真人真事。六個單元分別命名為《無臉女屍》、《石棺禁戀》、《一億殺機》、《危險遊戲》、《骯髒的子彈》及《恐怖情人》，光看名字已充滿懸疑與張力，預示著劇情將會非常震撼。
金牌監製王心慰再出手 擅長激發演員癲狂演技
此劇由王心慰（Amy姐）監製、翁善瑩擔任編審，這個組合本身已是品質保證。Amy姐向來擅長描繪人性灰色地帶，其作品風格強烈，總能激發出演員最深層、甚至最癲狂的演技。過去她監製的劇集如《迷》、《逆緣》等都成功引起極大迴響，這次再度挑戰人性暗黑題材，相信會再次為觀眾帶來衝擊性的觀劇體驗，將演員的潛能推向極致。
吳啟華陳煒領銜主演 實力派演員陣容鼎盛
《非份之罪》的演員陣容相當鼎盛，除了由吳啟華及陳煒兩位好戲之人擔大旗外，還雲集了一眾實力派演員及潛力新星，包括阮浩棕、劉佩玥、朱敏瀚、吳偉豪、賴慰玲、何沛珈、徐榮及單立文等。每個單元都有不同的主角，星光熠熠的演員們將如何演繹由「貪念」引發的連串罪案，絕對是劇集的一大看點，新鮮的組合亦令人期待他們擦出的火花。
網民期待暗黑人性劇 「王心慰監製必屬佳品」
劇集消息一出，立即引起網民熱烈討論，不少人都表示對暗黑人性題材極感興趣，加上有金牌監製坐鎮，期待值爆燈。網民紛紛留言：「又有Amy姐嘅劇！必追！最鍾意睇呢啲人性黑暗面嘅故仔。」、「題材好吸引，真人真事改編聽落就好刺激！」、「吳啟華加陳煒，呢個組合有新鮮感！」、「六個單元故事，節奏應該好快，唔會拖！」、「王心慰監製必屬佳品，坐等開播！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期