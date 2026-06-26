非份之罪｜吳啟華陳煒主演新劇！六大真人真事改編單元揭露人性貪念

現實比戲劇更荒謬！由金牌監製王心慰（Amy姐）打造的全新另類寫實劇《非份之罪》，將於6月29日起播出。劇集由吳啟華、陳煒領銜主演，以六個取材自真人真事的單元故事構成，深入剖析人性中的「貪念」，究竟這部劇集有多暗黑？