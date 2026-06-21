非份之罪｜監製驚爆六大單元取材真實案件！王心慰：兇案背後有人性溫度
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TVB全新劇集《非份之罪》未播先轟動！金牌監製王心慰（Amy姐）近日驚爆，劇中六個暗黑單元故事，竟然全部取材自香港及海外的真人真事！這些案件圍繞人性貪婪，案情驚嚇。不過Amy姐強調，劇集並非只為賣弄血腥，而是希望在兇案背後，帶出人與人之間的情與溫度，引發觀眾深思。
六大單元曝光 《石棺禁戀》《無臉女屍》挑戰尺度
新劇《非份之罪》由六個獨立單元故事構成，分別為《無臉女屍》、《石棺禁戀》、《一億殺機》、《危險遊戲》、《骯髒的子彈》及《恐怖情人》。單看名字已令人不寒而慄，故事主題圍繞貪戀、貪財、貪權、貪玩等，總之是貪圖一切不屬於自己的東西而引發的暗黑故事。值得留意的是，六個單元風格各異，其中《骯髒的子彈》更會將黑色幽默玩到極致，讓觀眾在緊張之餘亦能會心微笑。
監製王心慰親解創作初衷 真實案件更具張力
對於為何大膽採用真實案件改編，監製王心慰受訪時親自解畫。她表示：「我哋最初做資料搜集時睇到一、兩單真實案件，案情都幾驚嚇，就覺得可能喺描寫人性位度會幾有發揮同埋張力。」因為真實事件的荒謬性往往超乎想像，Amy姐認為以此作為藍本，可以將人性的刻劃推向更寫實、更極致的層面，讓觀眾感受到「現實比戲劇更荒謬」的震撼。
王心慰強調不只賣弄血腥 兇案背後尋找人性溫度
雖然劇集題材暗黑，但Amy姐強調，故事重點並非單純展現血腥與暴力。她希望透過這些極端的案件，深入剖析人性醜陋貪婪的一面之餘，更想「帶出人與人之間的情與溫度」。劇集透過韋家雄飾演的「為食神探」孟保一角貫穿六個單元，他雖然戲份不多，但往往能一語道破案件背後的人性掙扎，引導觀眾在黑暗中尋找一絲溫暖與反思。
網民熱議真實案件改編：夠晒貼地夠晒癲
劇集宣布取材自真人真事後，立即引起網民熱烈討論。「Amy姐監製嘅人性劇必睇！夠晒深度！」、「用真實案件改編好大膽，好期待成品！」、「《石棺禁戀》個名一聽就知咩事，TVB今次尺度咁大？」、「希望唔係為血腥而血腥，監製話有人情味，信住先！」、「夠貼地！呢啲題材先夠癲，好過啲離地愛情劇！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期