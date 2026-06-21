非份之罪｜監製驚爆六大單元取材真實案件！王心慰：兇案背後有人性溫度

TVB全新劇集《非份之罪》未播先轟動！金牌監製王心慰（Amy姐）近日驚爆，劇中六個暗黑單元故事，竟然全部取材自香港及海外的真人真事！這些案件圍繞人性貪婪，案情驚嚇。不過Amy姐強調，劇集並非只為賣弄血腥，而是希望在兇案背後，帶出人與人之間的情與溫度，引發觀眾深思。