非份之罪｜「御用阿媽」盧宛茵再演「智障兒母親」演技獲激讚 一句話串爆後輩全網瘋傳
《非份之罪》徐榮演智障兒被封「阿旺2.0」
在《非份之罪》第三單元《一億殺機》中，徐榮飾演一名只有8歲智商兼患有腦痙攣嘅角色張宏智，齊蔭髮型配合天真無邪嘅眼神，加上說話時嘅特殊語調同單純執著嘅傻氣，令觀眾瞬間聯想到郭晉安當年在《戇夫成龍》同《阿旺新傳》中創造嘅經典角色「丁常旺」。更巧合嘅係，20年前在《戇夫成龍》同《阿旺新傳》中飾演「阿旺阿媽」嘅正正就係盧宛茵，今次佢再度以母親身份守護一個智障兒子，戲裡戲外嘅奇妙連結令電視迷會心微笑。徐榮將角色嘅純真與脆弱拿捏得絲絲入扣，網民紛紛封佢為「阿旺2.0」，呢個稱號無疑係對佢演技嘅高度肯定。
盧宛茵靈堂戲演技大爆發獲封神級名場面
《一億殺機》劇情改編自轟動一時嘅爭產謀殺案，盧宛茵飾演圍村村長妻子鄧淑嫻，角色層次極為豐富。劇中佢得知丈夫（李家鼎飾）與媳婦（陳煒飾）有不倫關係，孫子「聰B」竟然係丈夫嘅私生子，雙重背叛令佢瞬間崩潰。盧宛茵在靈堂上展現出極致嘅憤怒與屈辱，狂拍狂摑亡夫屍體洩憤嘅一幕，被網民封為全劇「神級名場面」。到後期為咗保護智障兒子徐榮，佢甘願向警方自首頂替殺人罪名，將偉大而盲目嘅母愛演繹得淋漓盡致，與徐榮嘅母子哭戲成功賺足觀眾眼淚。
盧宛茵受訪怒插後輩未紅先驕夠晒霸氣
70歲嘅盧宛茵近年已減產，僅偶然客串《愛回家》飾演「崔Auntie」。佢早前與好友吳浣儀一齊接受訪問時，大爆曾遭後輩串爆教戲嘅經歷：「你已經乜都唔識一舊雲就走嚟做，佢仲要教人喎，哇！試過有人叫我『呢句對白應該咁樣講喎』，我望吓佢，我又唔答，我照我自己方法演繹！」佢更直斥現今部分藝人並非演員出身：「『好聲音』唱吓歌又話『得喇，出嚟拍啦』，賣吓廣告又話拍得！」對於年輕演員出入帶大批隨從嘅風氣，盧宛茵亦毫不留情：「我出外景見到都作嘔啊，一個擔傘、一個遞茶、一個撥扇，哇大佬宜家乜事啊。」
入行50年飾演70多位男星母親挑戰世界紀錄
盧宛茵自80年代尾復出後便一直擔演「媽媽級」角色，由2002年《戇夫成龍》、2005年《阿旺新傳》做郭晉安阿媽，到《鐵探》中飾演姜皓文患腦退化症嘅母親，再到《缺宅男女》中28集猝死令觀眾感動落淚嘅廿四孝慈母張美玲，每個角色都深入民心。佢曾在活動上正式宣布入紙申請健力士世界紀錄，挑戰劇集中飾演最多藝人母親嘅創舉，楊明當日更笑言「連古天樂都做過佢個仔」。盧宛茵當時亦幽默回應：「羅樂林『死』咁多次，其實都可以申請！」
網民大讚盧宛茵又型又霸氣封佢做真正實力派
盧宛茵在訪問中嘅一句總結更獲網民瘋傳大讚，佢模仿部分主角心態講出：「哦，明白明白。姐係『你理得我做得好唔好姐，我下一套又係豬腳（主角）』」，一句串爆無綫部分主角嘅態度，網民紛紛留言大讚佢「又型又夠霸氣」、「講出觀眾心聲」。有網民表示「Madam Lo先係真正嘅實力派，啲後生仔女應該學吓」，亦有人留言話「睇完《非份之罪》先知道盧宛茵同徐榮咁夾，母子戲份喊到收唔到聲」，更有觀眾直言「20年後再睇佢照顧智障仔，感動程度有過之而無不及」。
盧宛茵自爆遭後輩串爆教戲
盧宛茵和吳浣儀在訪問中提及到認為現時電視圈青黃不接，盧宛茵表示覺得以前有「戲劇大師」鍾景輝教做戲，自己亦因此獲益良多，但現在部分有份拍劇的藝人都不是演員出身：「而家唔係嘅，『好聲音』唱吓歌又話『得喇，出嚟拍啦』，賣吓廣告又話拍得！」
盧宛茵隨後更自爆曾遭後輩串爆教戲：「你已經乜都唔識一舊雲就走嚟做，佢仲要教人喎，哇！試過有人叫我『呢句對白應該咁樣講喎』，我望吓佢，我又唔答，我照我自己方法演繹！使乜理佢呀。」
盧宛茵怒插年輕演員未紅先驕：見到都作嘔啊
此外，吳浣儀提及到一班年輕演員經常有大班工作人員陪出入，盧宛茵即刻附和道：「我哋嗰陣拍《季節》碧姐（鄧碧雲）咪都係一個人返嚟，唔通帶6、7個人啊？傻嘅。我出外景見到都作嘔啊，一個擔傘、一個遞茶、一個撥扇，哇大佬宜家乜事啊。我覺得此風不可長，我哋以前邊有咁。（發哥都唔會啦）咪就係！」
盧宛茵1句串爆大台主角
吳浣儀在訪問尾聲亦有為其他後輩演員講好說話，指自己在大台以外遇到的年輕演員都很有禮貌，不會黑面，亦非常願意學習。主持人楊紹鴻就分析指，認為大台以外的演員可能因為需要拼搏、沒有人「包庇」自己，所以會學識尊重前輩。盧宛茵聽畢即刻1句串爆指：「哦，明白明白。姐係『你理得我做得好唔好姐，我下一套又係豬腳（主角）」，獲網民大讚又型又夠霸氣。
「TVB御用阿媽」盧宛茵曾入紙申請健力士世界記錄
盧宛茵(Madam Lo)入行五十多年，有「御用阿媽」之稱的她曾飾演過70多個男藝人嘅阿媽，就連古天樂都做過佢個仔。盧宛茵前年更在活動上宣布已入紙申請《健力士世界紀錄》，申請劇集中飾演最多藝人阿媽創舉。盧宛茵在2021年無綫劇集《智能愛人》中，更需要飾演現實中的只係細自己8年的蔣志光媽媽，非常搞笑。
《戇夫成龍》、《阿旺新傳》做郭晉安阿媽
盧宛茵喺80年代尾復出之後，就一直開始做「媽媽級」嘅角色。2002年嘅《戇夫成龍》同2005年嘅《阿旺新傳》，盧宛茵都係飾演阿旺嘅媽媽！實際上盧宛茵係1953年出世，今年70歲，比起今年59歲嘅郭晉安，只係大11年⋯⋯ 差距唔算好誇張，但係都係生唔出咁大個仔啦！
《鐵探》演活腦退化症慈母
Madam Lo之前在不少TVB劇集中，都是飾演媽媽或奶奶角色的常見人物！在三年前的大台重頭劇《鐵探》中，她飾演與患有腦退化症的嫻姐，同在獄中的兒子Bingo（姜皓文飾）相認一幕最為深刻，亦感動不少觀眾！
《缺宅男女》演慈母
唔少人話盧宛茵最出色一套劇係2012年《缺宅男女》演廿四孝慈母張美玲，28集猝死一幕令唔少觀眾感動落淚。除了演媽咪，盧宛茵演惡外母、惡奶奶也一樣咁掂，好似《BB來了》演活刻薄惡奶奶，因為性格刻薄難相處，間接令徐榮同前妻離婚，又令Ali同黎諾懿成日因為佢而嘈交！