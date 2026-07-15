非份之罪｜「御用阿媽」盧宛茵再演「智障兒母親」演技獲激讚 一句話串爆後輩全網瘋傳

盧宛茵入行超過50年，憑藉飾演過70多位男藝人嘅母親而獲封「御用阿媽」，更曾正式入紙申請健力士世界紀錄挑戰此項創舉。近日佢與徐榮在懸疑劇《非份之罪》單元《一億殺機》中再度合演母子，兩位老戲骨嘅催淚對手戲令觀眾直呼係「阿旺母子」平行時空版，而盧宛茵早前受訪時一句串爆後輩嘅霸氣言論亦再度引起熱議。