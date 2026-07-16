非份之罪｜73歲盧宛茵收亡孫遺物爆喊 戲外獨力湊大仔女真相更催淚

《非份之罪》昨晚（15日）播出單元《一億殺機》最終回，73歲盧宛茵飾演的淑嫻收到已故孫仔聰仔生前留下的名牌披肩和心意卡，配合施焯日溫柔錄音讀出「嫲嫲，我愛你」，令盧宛茵情緒崩堤痛哭失聲，整段戲催淚指數爆燈。戲裡戲外，這位「御用嫲嫲」的故事同樣令人動容。