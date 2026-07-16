非份之罪｜73歲盧宛茵收亡孫遺物爆喊 戲外獨力湊大仔女真相更催淚

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《非份之罪》昨晚（15日）播出單元《一億殺機》最終回，73歲盧宛茵飾演的淑嫻收到已故孫仔聰仔生前留下的名牌披肩和心意卡，配合施焯日溫柔錄音讀出「嫲嫲，我愛你」，令盧宛茵情緒崩堤痛哭失聲，整段戲催淚指數爆燈。戲裡戲外，這位「御用嫲嫲」的故事同樣令人動容。

淑嫻護子認罪帶弟怒斥揭聰仔臨終心意

劇情講述徐榮飾演的宏智突然向警方自首殺害聰仔，淑嫻愛子心切，竟向警方自認是兇手，企圖代兒頂罪。林秀怡飾演的帶弟積極搜證證明嫲嫲清白，反遭淑嫻不領情，堅持認罪並斥責：「你證明我冇殺死聰仔，我點救阿智呀？」帶弟心痛怒斥嫲嫲偏執，哭著揭露聰仔生前其實一心記掛嫲嫲，特意買了她心儀已久的名牌披肩，並親手寫下心意卡。背景響起施焯日天真溫柔的聲音：「嫲嫲，你唔好嬲我啦！呢條名牌披肩雖然好貴，不過質料好好，我知你一直唔拾得買⋯⋯嫲嫲，我愛你。」帶弟為淑嫻披上披肩，兩人相擁痛哭，場面極度感人。

盧宛茵林秀怡演技獲讚情緒遞進令觀眾流淚

不少觀眾看完這幕後紛紛在網上留言表示「睇到喊晒」，大讚盧宛茵將不捨、痛心和思念之情完美演繹，情緒由壓抑到崩潰層層遞進，配合施焯日的錄音更是催淚至極。網民留言包括「太感人，睇到喊晒」、「聰仔同帶弟都好錫嫲嫲」、「大家要好好愛錫身邊人」，亦有觀眾大讚林秀怡的哭戲極具感染力，認為整段戲是《非份之罪》播出以來最大淚點。

戲外盧宛茵獨力撫養三子女供兩子英國讀碩士

現實中的盧宛茵同樣是位偉大母親。她於1975年與前新聞主播何鉅華結婚，育有兩子一女，惟婚姻因性格不合於1988年結束。離婚後盧宛茵母兼父職，獨力撫養三名子女長大，工作日夜顛倒，為給予子女優質教育，更供養兩個兒子遠赴英國完成碩士學位。近日有網民在港鐵捕獲盧宛茵，見她如普通市民般坐優先座，毫無明星架子，獲網民大讚貼地。

兩子罕有露面撐阿媽孫仔孫女踢爆無飯嫲嫲

盧宛茵早前帶同四位孫仔孫女亮相節目《嫲嫲飯飯》，三代同堂場面溫馨。孫兒們童言無忌，大讚嫲嫲演技出色之餘，亦踢爆她是「無飯媽媽」甚少入廚。兩名兒子Albert和Andrew亦罕有出鏡受訪，坦言媽媽從不專制管束，給予極大自由度，「冇乜點管束或控制，隨我哋鍾意做咩都得。」細仔Andrew更透露近年媽媽減少幕前工作後，反而多了時間出席孫兒學校活動，讓全家感受到她的無私母愛。網民紛紛留言「戲裡戲外都係好嫲嫲」、「盧宛茵真係好偉大」、「睇完好感動，要珍惜屋企人」。

非份之罪 盧宛茵 （圖片來源：TVB）
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非份之罪 盧宛茵 （圖片來源：TVB）
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非份之罪 盧宛茵 （圖片來源：TVB）
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非份之罪 盧宛茵 （圖片來源：TVB）
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非份之罪 盧宛茵 （圖片來源：TVB）
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非份之罪 盧宛茵 （圖片來源：HOYTV）
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非份之罪 盧宛茵 更罕有三代同堂亮相綜藝節目（圖片來源：HOYTV）
更罕有三代同堂亮相綜藝節目（圖片來源：HOYTV）
非份之罪 盧宛茵 （圖片來源：HOYTV）
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非份之罪 盧宛茵 （圖片來源：HOYTV）
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非份之罪 盧宛茵 （圖片來源：HOYTV）
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非份之罪 盧宛茵 （圖片來源：HOYTV）
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非份之罪 盧宛茵 獨力供兩子赴英讀碩士（圖片來源：HOYTV）
獨力供兩子赴英讀碩士（圖片來源：HOYTV）
非份之罪 盧宛茵 盧宛茵與前無綫新聞主播何鉅華於1975年結婚，並育有兩子一女，可惜因性格不合，最終在1988年選擇分開。（圖片來源：網上圖片）
盧宛茵與前無綫新聞主播何鉅華於1975年結婚，並育有兩子一女，可惜因性格不合，最終在1988年選擇分開。（圖片來源：網上圖片）
非份之罪 盧宛茵 （圖片來源：網上圖片）
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非份之罪 盧宛茵 （圖片來源：網上圖片）
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圖片來源：TVB、HOYTV資料或影片來源：原文刊於新假期

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