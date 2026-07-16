非份之罪｜73歲盧宛茵收亡孫遺物爆喊 戲外獨力湊大仔女真相更催淚
淑嫻護子認罪帶弟怒斥揭聰仔臨終心意
劇情講述徐榮飾演的宏智突然向警方自首殺害聰仔，淑嫻愛子心切，竟向警方自認是兇手，企圖代兒頂罪。林秀怡飾演的帶弟積極搜證證明嫲嫲清白，反遭淑嫻不領情，堅持認罪並斥責：「你證明我冇殺死聰仔，我點救阿智呀？」帶弟心痛怒斥嫲嫲偏執，哭著揭露聰仔生前其實一心記掛嫲嫲，特意買了她心儀已久的名牌披肩，並親手寫下心意卡。背景響起施焯日天真溫柔的聲音：「嫲嫲，你唔好嬲我啦！呢條名牌披肩雖然好貴，不過質料好好，我知你一直唔拾得買⋯⋯嫲嫲，我愛你。」帶弟為淑嫻披上披肩，兩人相擁痛哭，場面極度感人。
盧宛茵林秀怡演技獲讚情緒遞進令觀眾流淚
不少觀眾看完這幕後紛紛在網上留言表示「睇到喊晒」，大讚盧宛茵將不捨、痛心和思念之情完美演繹，情緒由壓抑到崩潰層層遞進，配合施焯日的錄音更是催淚至極。網民留言包括「太感人，睇到喊晒」、「聰仔同帶弟都好錫嫲嫲」、「大家要好好愛錫身邊人」，亦有觀眾大讚林秀怡的哭戲極具感染力，認為整段戲是《非份之罪》播出以來最大淚點。
戲外盧宛茵獨力撫養三子女供兩子英國讀碩士
現實中的盧宛茵同樣是位偉大母親。她於1975年與前新聞主播何鉅華結婚，育有兩子一女，惟婚姻因性格不合於1988年結束。離婚後盧宛茵母兼父職，獨力撫養三名子女長大，工作日夜顛倒，為給予子女優質教育，更供養兩個兒子遠赴英國完成碩士學位。近日有網民在港鐵捕獲盧宛茵，見她如普通市民般坐優先座，毫無明星架子，獲網民大讚貼地。
兩子罕有露面撐阿媽孫仔孫女踢爆無飯嫲嫲
盧宛茵早前帶同四位孫仔孫女亮相節目《嫲嫲飯飯》，三代同堂場面溫馨。孫兒們童言無忌，大讚嫲嫲演技出色之餘，亦踢爆她是「無飯媽媽」甚少入廚。兩名兒子Albert和Andrew亦罕有出鏡受訪，坦言媽媽從不專制管束，給予極大自由度，「冇乜點管束或控制，隨我哋鍾意做咩都得。」細仔Andrew更透露近年媽媽減少幕前工作後，反而多了時間出席孫兒學校活動，讓全家感受到她的無私母愛。網民紛紛留言「戲裡戲外都係好嫲嫲」、「盧宛茵真係好偉大」、「睇完好感動，要珍惜屋企人」。