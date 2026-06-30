非份之罪｜首集單元竟是真人真事 改編15歲富家女墮樓慘案揭無證姊妹悲劇！

TVB新劇《非份之罪》昨晚（29日）首播，首個單元《無臉女屍》劇情極具衝擊性，不但有戴祖儀飾演的女兒首集即死，其「無證姊妹」被困豪宅的設定更讓觀眾嘖嘖稱奇。最令人心寒的是，這段看似荒誕的劇情，竟是改編自2015年香港一宗轟動全城的真實慘案！