非份之罪｜首集單元竟是真人真事 改編15歲富家女墮樓慘案揭無證姊妹悲劇！
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TVB新劇《非份之罪》昨晚（29日）首播，首個單元《無臉女屍》劇情極具衝擊性，不但有戴祖儀飾演的女兒首集即死，其「無證姊妹」被困豪宅的設定更讓觀眾嘖嘖稱奇。最令人心寒的是，這段看似荒誕的劇情，竟是改編自2015年香港一宗轟動全城的真實慘案！
戴祖儀首集慘死變無臉女屍 劇情震撼網民
在《非份之罪》單元《無臉女屍》中，婦產科醫生康力（吳啟華飾）與外籍妻子白美雅（貝安琪飾）育有兩女，但因母親身份問題，大女嘉嵐（戴祖儀飾）和細女嘉儀（游嘉欣飾）均沒有香港身份證，多年來被困於大宅「籠牢」中。嘉嵐因難抵控制狂父親的軟禁而離家出走，最終卻死於非命，慘成一具無臉女屍。劇情播出後，網民對嘉嵐第一集便死去大感驚訝，更對兩姊妹「隱形」多年的設定感到難以置信，沒想到現實比戲劇更殘酷。
2015年淺水灣豪宅悲劇重現 揭無證姊妹隱形生活
劇集原型是2015年發生在香港淺水灣的一宗悲劇。當年，一名15歲富家女從豪宅墮樓身亡，從而揭發其英籍保險顧問高層父親，為了隱瞞菲籍伴侶逾期留港的事實，竟讓兩名親生女兒過著無證的「隱形」生活。由於兩名女兒從未辦理出生登記，她們從出生起就活在社會的陰暗角落，不能入學、不能看醫生、不能自由外出，甚至不能出入境，與劇中嘉嵐和嘉儀的處境如出一轍，令人不寒而慄。
英籍高層戀上菲傭 25年地下情釀成悲劇
這宗真實悲劇源於一段長達25年的地下情。案中的英籍高層爸爸，在案發的25年前戀上家中的菲籍家傭。4年後，女方工作簽證約滿，但為了愛情選擇繼續留港，並為男方先後誕下兩名女兒。為了避免逾期居留的身份「穿煲」，二人決定不為女兒辦理出生登記，令一對女兒淪為「幽靈人口」。這段隱藏多年的秘密，最終因15歲大女的墮樓而曝光，釀成無法挽回的家庭悲劇，其背後的故事比劇集所呈現的更為複雜和悲涼。
網民驚訝劇情竟是真事：難以置信
當得知劇集改編自真人真事後，網民均表示極度震驚，紛紛留言：「大感難以置信」、「原來香港真係發生過啲咁嘅事，好心寒！」、「睇劇已經覺得好癲，點知現實仲恐怖！」、「怪唔得劇情咁誇張，原來係真人真事改編！」、「可憐嗰兩姊妹…完全無得揀自己嘅人生。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期