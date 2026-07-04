非份之罪｜新單元改編荃灣石棺藏屍案！游嘉欣成目擊者極心寒
廣告
TVB節目《非份之罪》首個單元《無臉女屍》昨晚（3日）曲終人散，接力推出的第二個單元《石棺禁戀》原來改編自2016年一宗轟動全港的真人真事，案情極度心寒！而第一單元的游嘉欣更會成為關鍵人物，串連兩個故事！
《石棺禁戀》改編2016年荃灣水泥藏屍奇案
《非份之罪》第二個單元《石棺禁戀》，由賴慰玲、鄧智堅、葉靖儀、吳沚默等主演，故事藍本改編自2016年發生在荃灣某工廈的水泥藏屍奇案。當年，一名28歲男子在工廈一個單位內，懷疑被人以哥羅芳迷暈後殺害，屍體更被埋封於一個灌滿水泥的木箱「石棺」內，手段極之兇殘，案件一度震驚全城。
案情兩版本涉錢債糾紛 9人被捕1女獲撤控
關於這宗奇案的殺人動機，當時坊間有兩個版本。一個說法是事件與錢債糾紛有關，死者因上門追債而招惹殺身之禍；另一個更離奇的說法，則指事件涉及一個神秘組織以及一筆高額獎金。案件的後續發展同樣曲折，警方一共拘捕了9人，當中3男1女最終被律政司起訴。值得一提的是，該名女疑兇其後獲撤銷控罪，並於2018年轉為特赦證人為案件作供。
游嘉欣巧妙串連單元 驚變石棺屍案目擊者
為了帶出第二個單元，編劇在昨晚結局尾聲作出了巧妙安排。第一單元的女主角游游（游嘉欣飾），在結局時與第二單元角色方紹聰及唐嘉麟有著極微妙的交集，游游更意外成為「石棺屍」的目擊者，這個心寒的畫面大大提高了第二單元的追看指數，讓觀眾非常期待劇情如何發展。
網民期待新單元：真實案件改編最刺激！
新單元改編自真實案件的消息一出，立即引起網民熱議。「嘩！呢單案當年好轟動，改編成劇集一定好刺激！」、「最鍾意睇呢啲奇案改編，夠晒貼地！」、「估唔到用游嘉欣個角色串連，呢個安排好有心思！」、「有賴慰玲同鄧智堅，演技有保證，必追！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期