非份之罪｜新單元改編荃灣石棺藏屍案！游嘉欣成目擊者極心寒

TVB節目《非份之罪》首個單元《無臉女屍》昨晚（3日）曲終人散，接力推出的第二個單元《石棺禁戀》原來改編自2016年一宗轟動全港的真人真事，案情極度心寒！而第一單元的游嘉欣更會成為關鍵人物，串連兩個故事！