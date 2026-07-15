《非份之罪》羅冠蘭難得出山原因曝光 對年輕演員一番話盡顯風範

TVB懸疑劇《非份之罪》正在熱播，由監製王心慰操刀的6大獨立單元故事引發觀眾熱議，其中單元四《危險遊戲》更請來久未在公仔箱露面的資深演員羅冠蘭參演，她與吳偉豪、胡敏芝等年輕演員的對手戲火花四射。羅冠蘭今次難得出山背後的原因，與她對劇本和監製的信任密不可分。