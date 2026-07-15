《非份之罪》羅冠蘭難得出山原因曝光 對年輕演員一番話盡顯風範
羅冠蘭因王心慰劇本吸引力決定再度出山
羅冠蘭在《非份之罪》宣傳活動上接受訪問時透露，今次參演的最大原因是劇本質素和監製王心慰的號召力。她坦言：「拍過幾次Amy姐監製嘅戲，俾我嘅感覺都非常好，同埋本身劇本嘅吸引力都好大。」羅冠蘭在劇中飾演袁潔清一角，與吳偉豪飾演的網台導演危家仁有不少對手戲，胡敏芝更預告二人之間有激烈衝突場口。羅冠蘭多年來甚少在電視劇亮相，今次願意接拍足見她對王心慰作品的高度認可。
非份之罪劇情｜吳偉豪危險遊戲出場即死！每週一渣兇手竟是身邊人？
《非份之罪 – 危險遊戲》單元角色關係錯綜複雜疑點重重
在《危險遊戲》單元中，吳偉豪飾演的危家仁是網台導演兼創辦人，性格自大貪玩，利用身邊崇拜他的人去谷點擊率和討論度。胡敏芝飾演的藍芯凌是家仁的狂迷兼女友，對方做任何事都力撐到底，被家仁利用而不自知。羅冠蘭飾演的袁潔清則與家仁有微妙關係，蘇韻姿飾演的戴逸思同樣捲入事件。故事以倒敘方式展開——家仁在直播中吸入罐裝氣體暴斃，每個角色都有嫌疑，觀眾需要從線索中拼湊出真兇身份。
羅冠蘭主動向年輕演員學習拒絕擺前輩架子
對於今次與大批年輕演員合作，羅冠蘭展現出謙遜態度。她直言：「今次同咁多後生演員合作，唔覺得佢哋係後輩，因為我太耐冇拍劇，都好想接觸吓依家年輕嘅演員，唔想個gap太大。」她更透露拍攝期間會留意年輕演員的表演方式和角色處理方法，當作自己的學習機會。胡敏芝亦分享了與羅冠蘭在片場飯堂的趣事，指每晚都會一起食飯，羅冠蘭更會關心她的飲食，又不時與她分析演戲方法，令胡敏芝獲益良多。
羅冠蘭曾憑《婚後事》精湛演技獲觀眾讚賞
羅冠蘭對上一次引起廣泛關注的電視劇演出是TVB劇集《婚後事》，她在劇中的演技獲得觀眾一致好評，證明這位資深演員寶刀未老。羅冠蘭的表演風格向來以細膩見稱，無論是喜劇還是嚴肅題材都能駕馭自如，今次在《非份之罪》中與吳偉豪產生的衝突戲份，更讓觀眾期待她如何展現角色的層次感。從《婚後事》到《非份之罪》，羅冠蘭每次出山都精挑細選，只為呈現最好的作品。
羅冠蘭從舞台劇起步成為香港演藝界殿堂級人物
羅冠蘭入行數十年，最初以舞台劇演員身份出道，是香港話劇團的台柱級人物，曾獲得多個舞台劇獎項肯定。她其後跨足影視界，參演過無數經典電視劇和電影，憑藉精湛演技和獨特氣質深入民心。羅冠蘭在舞台上磨練出的紮實功底，令她在鏡頭前的每一個表情和動作都充滿說服力。儘管近年減少幕前演出，但每次亮相都能引起觀眾關注，今次在《非份之罪》的回歸更被視為該劇的一大亮點，網民紛紛留言表示：「羅冠蘭老師出場就知道有保證」、「終於等到佢拍劇」。