非份之罪｜羅冠蘭演技封神獲激讚！親揭一細節設計 監製都嚇親？

昨晚（21日）TVB節目《非份之罪》單元「危險遊戲」劇情再掀高潮，劇中「清姐」羅冠蘭向警方承認誤殺，其教科書級的演技旋即震驚網民！羅冠蘭在短短一集中展現多層次的情緒轉換，由心痛、憤怒到慌張都入木三分，更有一個讀音細節獲監製大讚，究竟是甚麼神級設計？