非份之罪｜羅冠蘭演技封神獲激讚！親揭一細節設計 監製都嚇親？
清姐認誤殺劇情反轉再反轉
在昨晚播出的劇情中，清姐（羅冠蘭飾）終於向警方坦白，承認自己曾處心積慮想用硫化氫毒死導致其女兒Helen（江嘉敏飾）癱瘓的「渣佛屎」Jarvis（吳偉豪飾）。雖然清姐聲稱自己最後因良心責備而收手，但Jarvis最終仍死於中毒。由於《非份之罪》單元向來以反轉聞名，網民普遍認為清姐的自白並非故事的全部，加上官方預告揭示曾有人因Jarvis意外流產，令真兇矛頭再次指向Wendy（胡敏芝飾）、Daisy（蘇韻芝飾）及Helen（江嘉敏飾）等人，案情依然撲朔迷離。
羅冠蘭教科書級演技獲網民激讚
昨晚的焦點無疑落在羅冠蘭身上，她將清姐一角的情緒演繹得淋漓盡致。從得知女兒癱瘓真相時的心痛與憤怒，到面對警方盤問時的心虛、神不守舍，再到承認罪行時的極度慌張與不知所措，每個表情與動作都牽動觀眾情緒。其收放自如的表現，被網民大讚是「100分演技」，認為她的演出自然得不像在看劇，完全是教科書級別的示範，令人看得非常動容。
監製爆羅冠蘭親自設計「渣佛屎」讀音
除了細膩的情緒戲，羅冠蘭在細節上的處理更是讓網民佩服。劇中她將老闆Jarvis的名字，故意讀成發音不準的「渣佛屎」，這個小設計精準捕捉了角色作為清潔阿姐的背景與神緒。監製Amy姐接受訪問時亦證實，這個讀音巧思正是來自羅冠蘭本人的演繹設計，她透露：「係佢自己嘅演繹嚟，佢好投入角色，專登講唔正Jarvis個名。」可見其為角色下的苦功與專業態度。
網民洗版式讚好：完全捉到師奶神緒
羅冠蘭的神級演技播出後，網上討論區及社交平台隨即被讚美言論洗版，網民紛紛留言力撐。不少人大讚：「羅冠蘭好好戲」、「搵得佢做真係唔會做二打六咁簡單」、「羅冠蘭演到好自然，都唔似睇緊劇」、「完全係教科書級演技」、「唔會畀人覺得佢係做緊戲」。更有眼利網民指出細節：「完全捉到啲師奶神緒，啲電話 unlock 手勢都係 廢老式解鎖」、「清姐真係演得幾好！唔讀 Javis (Jarvis)讀渣佛屎。」