非份之罪|劇情迎極大反轉 羅冠蘭復仇爆發致命意外 劇尾驚揭終極Big Boss身份
廣告
前晚無綫熱播劇集《非份之罪》單元《危險遊戲》迎來極大高潮，劇情大暴走反轉再反轉，極度挑戰觀眾的心跳負荷。老戲骨羅冠蘭與江嘉敏上演一段極度催淚的母女情，正當大家以為這場復仇悲劇已經告一段落，劇尾卻突然拋出一個震撼彈。一個看似無辜的弱質女流竟然被揭發隱瞞極大秘密，背後隱藏的暗黑真相絕對令人毛骨悚然。
羅冠蘭復仇引發致命意外
劇集交代清姐羅冠蘭意外發現Jarvis吳偉豪竟然就是導致女兒曉善江嘉敏癱瘓的真正兇手，原本滿腔怒火打算進行復仇大計。她將計就計從兼職的實驗室偷走致命的硫化氫氣罐打算偷龍轉鳳，怎料在落手的一刻突然良心發現。可是命運弄人，她在情急之下不慎將偷來的毒氣與Jarvis事先準備的氣罐搞亂，導致對方當場吸入高濃度氣體身亡。江嘉敏得知母親犯案後，竟試圖以調虎離山之計幫忙銷毀證據，可惜最終被Gogo Sir鄭衍峰及時識破並阻止。
《非份之罪》羈留室母女對話勁催淚
兩母女最終雙雙落網並在羈留室相遇，這場對手戲雙方大鬥演技，展現出極強的渲染力。清姐見到愛女即苦口婆心表示：「你做咩唔聽阿媽話，留喺度！」而曉善則強忍淚水悲痛回應：「我唔忍心，你呢世喺度過。」清姐聽罷感性地吐出心聲：「就算走得甩都避唔過良心嘅責備。」她更爆出一句終極金句：「你唔忍心睇住阿媽受苦，阿媽又會忍心你畀人蝦到上心口？」兩人將母女情深的真摯情感演繹得淋漓盡致，每一句對白都直插觀眾心臟。
胡敏芝驚變嫌疑人物震驚網民
正當所有觀眾以為這宗錯綜複雜的命案已經水落石出，故事在劇尾竟然再次迎來驚天大反轉。大家赫然發現一直看似柔弱的Wendy胡敏芝原來暗中隱瞞着不可告人的秘密，目前所有的破案線索與指控竟然全數指向她。大批觀眾紛紛化身網上神探推敲劇情，直指她極有可能就是一直隱藏在背後操盤的終極Big Boss。這個充滿懸疑感的開放式結尾成功掀起極大迴響，令劇迷對接下來的故事發展期待萬分。
資料或影片來源：原文刊於新假期