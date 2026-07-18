非份之罪｜黃金綠葉羅冠蘭30秒神級演技 網民驚疑與吳偉豪有不尋常關係？
羅冠蘭30秒演活Panic Attack 眼神慌亂嚇窒觀眾
在昨晚播出的劇情中，近年已甚少參與劇集演出的羅冠蘭雖然戲份不多，但極為搶鏡！當她從鄭衍峰口中得知「渣導」死亡一事時，先是露出難以置信的表情，震驚反問：「Jarvis 死咗？」繼而瞬間方寸大亂、眼神亂飄，口中不斷重複：「點解會死咗㗎？」即使經過安撫，她依然處於極度恐慌狀態，一邊瘋狂擺手及眨眼，一邊口窒窒地自我介紹，表現極不尋常。當她說到「要等佢（渣導）返嚟時」，更突然再度恐慌症發作（Panic Attack），激動兼擅抖大叫：「點解會死咗架！」短短30秒完美演活了極度慌亂與拒絕接受現實的複雜心理，盡顯老戲骨的功力。
監製王心慰揭出山內幕 羅冠蘭謙稱向年輕演員取經
羅冠蘭有「TVB 黃金綠葉」之稱，代表作包括《烈火雄心》、《天子尋龍》等。她早前受訪時透露，今次願意「出山」全因對監製王心慰（Amy姐）的信任：「拍過幾次 Amy 姐監製嘅戲，畀我嘅感覺都非常好，同埋本身劇本嘅吸引力都好大。」而監製Amy姐則表示，由於對羅冠蘭在《烈火雄心》的演出念念不忘，加上認為角色非常適合對方，因此才再次誠意邀請她出山：「一直都好希望佢能夠再出嚟見觀眾，呢個角色夠份量，又啱佢做，所以再一次請佢出山，咁佢好好，應承咗。」Amy姐的回應也暗示了羅冠蘭在單元中的重要性。面對與大批年輕演員合作，羅冠蘭則謙虛表示：「因為我太耐冇拍劇，都好想接觸吓依家啲年輕演員，唔想個 Gap 太大。」
胡敏芝爆羅冠蘭私下勁NICE 每晚一齊食飯兼教戲
與羅冠蘭有不少對手戲的年輕演員胡敏芝（Karen）透露，在拍攝期間，羅冠蘭私下為人相當親切。Karen笑言，拍攝時每晚都會與羅冠蘭一起吃飯，對方除了會關心她的飲食，更不時與她分析演戲的方法，完全沒有前輩架子，讓她獲益良多。從這些互動細節可見，羅冠蘭不僅演技出眾，對後輩亦是愛護有加，難怪深得台前幕後人員的尊重。
網民洗版激讚神級演技 驚呼：隔住個Mon都心寒
羅冠蘭這段教科書級的演出播出後，隨即在網上引起洗版式討論，網民一面倒激讚其神級演技，更對劇情作出大量猜測。不少網民留言表示：「羅冠蘭真係屈機，嗰30秒睇到我起雞皮！」「眼神、小動作全部都係戲，呢啲先叫演員！」「佢同吳偉豪個角色肯定有路！唔係點會咁大反應？」「睇佢做戲真係享受，希望之後仲有得睇！」「求下Amy姐唔好咁快寫死佢，想睇佢同吳偉豪條線點發展！」