非份之罪｜黃金綠葉羅冠蘭30秒神級演技 網民驚疑與吳偉豪有不尋常關係？

「黃金綠葉」羅冠蘭在TVB節目《非份之罪》最新一集中，憑短短30秒的演出震驚觀眾！劇中她得知「渣導」死訊後，從震驚到方寸大亂，最後更激動大叫，超細緻的演繹演活了極慌亂的心理狀態，更為劇情帶來極大懸念，究竟她隱藏著甚麼秘密？