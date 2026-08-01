《非份之罪》完美收官獲捧神劇！回顧劇情單元最好睇？編審低調離巢直言「可一不可再」
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劇集《非份之罪》憑藉反轉懸疑劇情贏盡口碑！大結局後無數觀眾強烈要求開拍第二季。劇集編審翁善瑩在社交平台亦發文回顧背後創作理念，如今已經離巢，直言「可一不可再」。
《非份之罪》懸疑單元劇情獲讚節奏極快
《非份之罪》播出以來憑藉單元故事模式突圍而出，每個故事節奏明快且將龐大資訊量濃縮於一集之中。劇組安排大量演員參與不同單元，其中危險遊戲情節更需要工作人員與演員遠赴山上拍攝飛索場面。由於劇情反轉再反轉，觀眾紛紛在網上討論區競猜每個單元幕後真兇。
編審翁善瑩發長文致謝《非份之罪》團隊
面對外界極佳反應，編審翁善瑩隨即於社交平台發佈長文感謝台前幕後付出。她在聲明中特別點名感激監製Amy，直指對方「嚴謹中，又一路放任我們創作，多謝你」。她亦列出《無臉女屍》及《石棺禁戀》等全部單元主創名單，提到兇手犯案動機時表示「因為貪戀、貪財、貪財，犯下無法挽回的罪」。
翁善瑩宣布離巢：度完這劇，就離開了tvb
翁善瑩在社交平台長文中除了點名感激張雪菊與許家希等多位編劇群，更突然公佈自己已經離開電視台。她直接在帖文中寫道「度完這劇，就離開了tvb」，並形容這個編劇與幕後陣容為「可一不可再的組合」。
網民強烈要求開拍續集 力撐奪最佳劇集
大批觀眾對於劇本質素給予極高評價，紛紛在網上留言大讚「編劇寫到每一個故事都無縫連接」。有網民認為單元故事模式讓更多演員有發揮機會，更直言「我想睇100個單元呀」，強烈呼籲電視台籌備第二季。另外亦有不少聲音認為整組幕後團隊功不可沒，留言表態「值得攞最佳劇集獎」，並指出電視台不能浪費這班人才。
單元故事負責編劇：
《無臉女屍》張雪菊、許家希
《石棺禁戀》 歐玉嫻、李佳暉
《一億殺機》 陳寶燕、高慧敏、張雪菊、許家希
《危險遊戲》 溫淦鋒、曾匡正
《骯髒的子彈》 溫淦鋒、曾匡正、陳逸垣、鄭子濤
《恐怖情人》 鄭子濤、陳逸垣
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期