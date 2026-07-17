非份之罪｜胡敏芝為戲犧牲！濕身跳彈床兼戴假胸 網民驚嘆：似14歲
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TVB節目《非份之罪》系列之《危險遊戲》中，胡敏芝（Karen）飾演的狂迷Wendy為愛搏盡，不惜濕身跳彈床，更被要求穿上喱士內衣！現年24歲的她為角色更戴假胸上陣，敬業演出獲網民激讚，究竟她為角色還付出了什麼？
胡敏芝演狂迷Wendy犧牲色相 濕身跳彈床迎合渣男
昨晚《危險遊戲》另一亮點，絕對是胡敏芝（Karen）飾演的「戀愛腦」狂迷Wendy。為了贏取由吳偉豪飾演的「渣導」Jarvis的關注，Wendy在劇中可謂瞓身去到盡。她不僅願意穿上白恤衫「濕身跳彈床」，更被要求穿上「薄如蟬絲的喱士內衣」出鏡。其中一幕，當Jarvis拿出暴露內衣要求她穿上時，Karen完美演繹了由難以置信的受害者表情，到為了迎合所愛之人，迅速收拾心情強裝活潑的轉變，將角色充滿掙扎的盲目人性展現得淋漓盡致。
胡敏芝為泳衣戲禁食搏盡 驚爆戴假胸上陣演出
為了演活勇於求愛的Wendy，胡敏芝在鏡頭後也付出了不少努力。她接受tvb.com訪問時透露，為了角色效果，她需要「戴假胸」演出。此外，劇中一場三點式泳衣戲也讓她相當緊張，她直言：「雖然之前拍綜藝都試過着泳衣，但今次係第一次拍 Drama 着，加上現場好多人，真係有啲緊張」。由於該場戲在晚飯後才拍攝，敬業的她更為此禁食，她解釋：「嗰時冇點食嘢，因為驚食完會有肚腩。」
網民大讚胡敏芝童顏指數驚人 24歲被指似14歲中學生
胡敏芝戲內戲外的搏盡演出，成功吸引了網民的目光。許多觀眾大讚喜歡看她演戲，同時對她的「童顏指數」嘖嘖稱奇。有網民笑指拍攝時24歲的Karen，外表看起來只有14、15歲，並紛紛以「阿妹」稱呼她，留言表示：「Karen 真係好正，遲啲《三代同糖》日日有得睇，好期待」、「好似啱啱考完 DSE 咁」、「好似 14、15 歲」。
胡敏芝自爆旺角被當學生妹 街頭被問要不要買書
對於被網民盛讚童顏，胡敏芝笑言這在日常生活中也時有發生。她分享了一件非常搞笑的經歷，透露直到現在，當她出沒在旺角等年輕人聚集的地方時，依然會被推銷員當成中學生，上前詢問：「要不要買中學生書」，童顏外貌得到另類認證，令人哭笑不得。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期