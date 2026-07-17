非份之罪｜胡敏芝為戲犧牲！濕身跳彈床兼戴假胸 網民驚嘆：似14歲

TVB節目《非份之罪》系列之《危險遊戲》中，胡敏芝（Karen）飾演的狂迷Wendy為愛搏盡，不惜濕身跳彈床，更被要求穿上喱士內衣！現年24歲的她為角色更戴假胸上陣，敬業演出獲網民激讚，究竟她為角色還付出了什麼？