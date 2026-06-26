非份之罪｜胡敏芝顛覆乖乖女形象！為演狂迷挑戰戴假胸玩崖邊飛索

憑《麻雀樂團》可愛二妹「程晴」一角成功入屋的胡敏芝（Karen），將在新劇《非份之罪》中徹底顛覆形象！她飾演一名嚴重傾慕吳偉豪的狂迷，除了挑戰癲狂演技，更要迎來「戴假胸」及「玩飛索」兩大視覺衝擊，形象180度大轉變，畫面極震撼！