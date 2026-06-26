非份之罪｜胡敏芝顛覆乖乖女形象！為演狂迷挑戰戴假胸玩崖邊飛索
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憑《麻雀樂團》可愛二妹「程晴」一角成功入屋的胡敏芝（Karen），將在新劇《非份之罪》中徹底顛覆形象！她飾演一名嚴重傾慕吳偉豪的狂迷，除了挑戰癲狂演技，更要迎來「戴假胸」及「玩飛索」兩大視覺衝擊，形象180度大轉變，畫面極震撼！
胡敏芝新劇演癲狂粉絲 崖邊飛索嚇破膽
胡敏芝在單元《危險遊戲》中飾演狂迷Wendy，角色行為極端，凡事去到盡。她坦言角色「好有挑戰，同真係好癲」。為了劇情需要，她更與劇組特地到東龍島，在懸崖邊挑戰玩飛索。對此她憶述：「我哋特登入咗東龍島，喺崖度跳落去。玩呢啲活動，未玩一定最驚，但其實跳落去嗰吓唔係好驚嘅。」她笑言自己本身也享受刺激活動，之前在《野外步出3玩野加大馬》已有過飛索經驗，所以尚能應付。
胡敏芝為角色犧牲首度戴假胸 自爆被吳偉豪利用
除了挑戰極限運動，胡敏芝在劇中更要首度「戴假胸」上陣，徹底打破以往的清純形象。她解釋這個突破性嘗試是為了角色設定：「呢個角色設定係有少少typical嘅胸大冇腦，所以要戴假胸。」她更劇透，這個特徵成為了劇情的關鍵，讓她被吳偉豪飾演的角色利用，她說：「而佢亦都因為呢一點被吳偉豪利用。」這個設定為角色增添了更多層次和悲劇色彩，令人好奇她與吳偉豪之間的劇情發展。
胡敏芝告別《麻雀樂團》可愛二妹 尋求突破挑戰演技
胡敏芝之前在《麻雀樂團》中飾演的二妹「程晴」形象可愛討喜，成功俘虜不少觀眾。這次在《非份之罪》中一改戲路，飾演行為癲狂、身材豐滿的狂迷，可見其尋求演技突破的決心。從官方釋出的劇照可見，胡敏芝與葉靖儀在劇中的打扮均充滿青春氣息，但角色背後卻隱藏著截然不同的黑暗面，這種強烈反差絕對是劇集的一大看點，值得觀眾期待。
網民驚訝形象大變 「估唔到佢肯為套劇去到咁盡」
對於胡敏芝今次的形象大突破，不少網民都表示極度震驚和期待。大家紛紛留言洗版，表示難以想像昔日的乖乖女會作如此大膽的嘗試：「嘩！胡敏芝今次玩咁大？戴假胸？」、「由乖乖女變癲雞，好期待佢嘅反差！」、「為咗角色去到咁盡，專業！支持！」、「《麻雀樂團》個樣勁清純，完全估唔到佢會接呢啲角色！」、「睇嚟佢真係好想轉型，期待播出時嘅震撼效果！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期