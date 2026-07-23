非份之罪｜胡敏芝演活恐怖戀愛腦！錯手殺偶像吳偉豪 癲喪演出嚇窒幕後
結局神反轉 胡敏芝錯手殺死吳偉豪
劇情驚揭Jarvis（吳偉豪飾）的死原來只是一場「多重錯誤疊加」的悲劇！原本負責下毒手的清姐（羅冠蘭飾）在最後一刻良心發現，並未將有毒氣體放入Jarvis的背囊。可惜人算不如天算，胡敏芝飾演的狂迷Wendy此時竟突然萌生整蠱Jarvis的念頭，希望藉此獲取偶像的讚賞和關注，最終將有毒氣體再次「落回」Jarvis手中，直接導致悲劇發生，Wendy最後更因想將Jarvis的「整蠱藝術」發揚光大，慘死於鏡頭面前，下場唏噓。
胡敏芝自爆嚇親幕後：「呢條女真係好癲」
對於角色癲得相當徹底，胡敏芝（Karen）受訪時坦言自己也一度被嚇到，甚至嚇親幕後工作人員。她憶述拍攝時的瘋狂狀態：「其實睇劇本時都覺得呢個角色真係好癲，因為拍嘅時候係三年前，當時都係我第一次 Handle 咁癲同咁多情感起伏嘅角色，我記得嗰陣拍到好激動嘅時候，啲 Cam man 都猛話『呢條女真係好癲』。」可見其演出相當投入，成功塑造出角色的瘋狂面向。
盤點Wendy恐怖戀愛腦金句 雙眼發光演繹超心寒
Wendy一生充滿悲劇色彩，因Jarvis的整蠱影片曾賜予她希望，自此便誤入歧途，執迷不悔地盲目崇拜對方。即使Jarvis逼她穿暴露泳衣、逼她大住肚跳彈床、甚至呼喝欺騙她，Wendy都用「濾鏡」美化偶像所有行為。她更在殯儀館向江嘉敏發表走火入魔言論：「以為一個小生命可以綁住 Jarvis？真係太天真喇，Jarvis 呢種才華洋溢嘅人，根本唔會為任何人停落嚟」、「所以冇人比我更加適合留喺佢身邊呀，只有我明呀」。連篇的歪理，加上她雙眼發光的失心瘋演繹，著實讓人心寒。
網民激讚演技大爆發：「恐怖戀愛腦好扭曲」
胡敏芝的多元情緒演出，獲得網民高度評價，不少人直指她「幾啱做癲婆」，並對Wendy的畸形愛情觀感到感慨。網民紛紛留言洗版：「畸形的愛，最終害人害己」、「恐怖戀愛腦」、「好扭曲的三觀，好似邪教咁」、「扭曲的崇拜，太可悲了」、「因執念錯手殺死深愛的人，這設計挺震撼」、「兩人都死在自己設計的遊戲裏」。