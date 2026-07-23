非份之罪｜胡敏芝演活恐怖戀愛腦！錯手殺偶像吳偉豪 癲喪演出嚇窒幕後

昨晚（22日）TVB節目《非份之罪》單元「危險遊戲」播出大結局，胡敏芝（Karen）飾演的狂迷Wendy結局超心寒！她因執念想整蠱偶像Jarvis（吳偉豪飾），竟意外導致對方死亡，最終自己亦慘死鏡頭前。其「恐怖戀愛腦」的扭曲心態及瘋癲演技獲網民激讚，究竟她是如何走上絕路？