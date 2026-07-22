非份之罪｜胡敏芝東龍島玩命飛索！懸崖半天吊畫面曝光 親述辛酸史
廣告
TVB節目《非份之罪》單元「危險遊戲」今晚（22日）將迎來大結局，官方今日發布終極劇照，當中胡敏芝（Karen）親身上陣挑戰飛索的驚險場面，更一度「半天吊」，畫面極度震撼！為求逼真效果，她更要在懸崖邊一躍而下，到底拍攝背後有何辛酸？
大結局劇照流出 胡敏芝江嘉敏靈堂密會
為讓觀眾一同競猜殺死Jarvis的真兇，官方發布的大結局劇照充滿線索。當中除了胡敏芝飾演的Wendy挑戰高難度飛索，更有一幕是她直插墮海，場面相當刺激。另外，劇照亦見到她與Helen（江嘉敏飾）在靈堂秘密交涉，二人關係錯綜複雜，似乎隱藏著重大秘密。究竟Wendy為何要冒險玩命？她與殺死Jarvis的真兇有何關連？一切謎團將在今晚揭曉。
胡敏芝親述飛索辛酸史 懸崖邊一躍而下
談到這場矚目的飛索場面，胡敏芝（Karen）受訪時透露，攝製隊專程遠赴東龍島進行拍攝，絕對是膽量大挑戰。她憶述當日為配合劇情，需要從懸崖邊一躍而下，整個拍攝過程由朝早六時多一直拍到黃昏，過程絕不輕鬆。她表示：「都拍咗成日，由朝早六點幾拍到黃昏，淨係飛索個過程都要拍半日左右。」可見為了一個鏡頭，台前幕後都付出了極大努力。
胡敏芝半天吊拍足半日 來回跑山8分鐘
為了捕捉最完美的畫面，Karen透露飛索過程需要反覆拍攝。她說：「因為又要拍反應、又要配合直播及半天吊劇情，有遠 Shot 有近 Shot，前後都飛咗好幾次。」更辛勞的是，每次飛完後，她都需要由山崖的低處走回高處的起點，整個過程需時8分鐘，而且不能走得太慢，以免影響拍攝進度。來來回回數次，對體力是極大考驗，足見其專業精神。
網民大讚敬業：新生代演員唔話得
劇照及幕後花絮曝光後，不少網民對胡敏芝的搏命演出表示佩服，大讚她敬業樂業。網民紛紛留言：「嘩！睇相都覺得牙煙，竟然親身上陣！」、「呢啲先係演員嘅專業精神！抵讚！」、「為咗個畫面真係搏盡，值得支持！」、「好期待今晚大結局睇成果！」、「Karen真係好搏，加油！睇得出好努力。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期