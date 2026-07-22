非份之罪｜胡敏芝東龍島玩命飛索！懸崖半天吊畫面曝光 親述辛酸史

TVB節目《非份之罪》單元「危險遊戲」今晚（22日）將迎來大結局，官方今日發布終極劇照，當中胡敏芝（Karen）親身上陣挑戰飛索的驚險場面，更一度「半天吊」，畫面極度震撼！為求逼真效果，她更要在懸崖邊一躍而下，到底拍攝背後有何辛酸？