非份之罪｜胡敏芝演狂迷藍芯凌為吳偉豪做盡一切 27歲中大畢業轉型之路

TVB懸疑劇《非份之罪》正在熱播，單元四《危險遊戲》中胡敏芝飾演狂迷藍芯凌一角，為吳偉豪飾演的渣男網台導演危家仁做盡一切無底線行為，角色設定與她以往的可愛搞笑形象截然不同。這位27歲的中大新聞系畢業生入行僅4年，已從主持崗位成功轉型為備受關注的劇集演員，今次更與殿堂級前輩羅冠蘭正面交鋒。