非份之罪｜胡敏芝演狂迷藍芯凌為吳偉豪做盡一切 27歲中大畢業轉型之路
胡敏芝飾演藍芯凌為愛無底線甘願被利用
在《危險遊戲》單元中，胡敏芝飾演的藍芯凌是網台導演危家仁（吳偉豪飾）的狂迷兼女友，對方利用她的崇拜和愛意，指使她做各種事情去谷點擊率和討論度，她都照單全收。胡敏芝直言角色十分有挑戰性：「佢係好戀愛腦，做好多嘢都冇底線。」故事以倒敘方式展開——家仁在直播中吸入罐裝氣體暴斃，每個角色都有嫌疑，藍芯凌作為最親近家仁的人，自然成為疑點之一。劇中她與羅冠蘭飾演的袁潔清有不少對手戲，更有激烈衝突場口，蘇韻姿飾演的戴逸思同樣捲入事件，令整個單元的人物關係錯綜複雜。
吳偉豪自爆角色渣到無底線利用胡敏芝角色感情
吳偉豪在訪問中親自拆解與胡敏芝的角色關係：「我正正就係知道佢『啊，佢點都聽我講嘅喇，點都聽我話嘅』，噉就利用、捉住呢一點，去叫佢做啲咩，佢都肯做。」他形容自己的角色是「渣到無得再渣嘅男人」，由細到大鍾意整蠱人，長大後有了自己的網台平台，繼續利用身邊崇拜他的人達到目的。問胡敏芝現實中是否同樣喜歡壞男人，她笑言：「係，因壞男人有種吸引力，但不一定要做壞事，外表很壞但內心善良最吸引。」二人在劇中的畸形感情關係，成為推動劇情走向致命結局的關鍵線索。
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胡敏芝從中大新聞系畢業到TVB藝訓班入行經歷
胡敏芝1999年出生，畢業於香港中文大學新聞及傳理系，精通粵語、英語、普通話並略懂韓語。2021年她報考無綫電視藝員訓練班正式入行，隨後加入J2台成為「J2ers」之一，主持過《荷蘭Pop Guide》、《旅行最緊要近》等多個外景節目，更曾遠赴荷蘭紅燈區親身體驗及訪問性工作者，大膽作風引起關注。2025年她在《麻雀樂團》中飾演譚俊彥和黃庭鋒的妹妹程晴，憑「騰雞」表情成功彈出，被網民封為「新一代御用細妹」，監製羅永賢更點名力讚其潛質。
網民讚胡敏芝角色反差大期待與羅冠蘭衝突戲份
不少觀眾對胡敏芝今次在《非份之罪》的反差演出表示期待，有網民留言指：「由《麻雀樂團》嘅搞笑細妹變成戀愛腦狂迷，想睇佢點樣演」、「同羅冠蘭老師對戲壓力一定好大」。胡敏芝透露拍攝期間每晚都與羅冠蘭在飯堂食飯，又不時請教演戲意見：「佢亦好好咁一齊同我分析睇吓點樣可以做得更好。」她更分享趣事指羅冠蘭經常催她多吃，她只好解釋：「因為等陣會拍泳衣，食得太多個肚會出嚟。」劇中她將以假胸泳裝造型上陣，看到早年拍攝的自己也不禁嚇一跳。