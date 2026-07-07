非份之罪｜逐格睇！28歲葉靖儀背心短裙登場 身材秘密被網民翻出

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《非份之罪》昨晚（6日）播出全新單元《石棺禁戀》，28歲前港姐葉靖儀以背心短裙造型登場，小蠻腰配長腿即時引爆網民討論，連劇中兩位男角都被她迷到「暈晒大浪」，而她現實中的運動習慣更令人驚嘆這副身段絕非偶然。

葉靖儀背心短裙亮相即搶走全場焦點

葉靖儀在《石棺禁戀》單元中飾演何佩雪一角，為戴一堅（鄧智堅飾）的手下，經常與張世楚（唐嘉麟飾）及洪偉錫（方紹聰飾）一同出動。她甫登場即穿上貼身背心配短裙，大晒纖幼腰線和修長美腿，劇中世楚和偉錫見到她即時「心心眼」上身，而整個單元中她大多以貼身上衣配短裙或短褲造型示人，身形超弗。

何佩雪角色設定令觀眾期待後續發展

葉靖儀飾演的何佩雪在劇中定位為戴一堅的得力手下，與張世楚及洪偉錫組成三人組合，預計在《石棺禁戀》單元中將有更多對手戲。從首集的鋪排來看，何佩雪的亮麗外型已成為劇情推進的重要元素，角色在團隊中的化學反應亦令觀眾相當期待接下來的劇情走向。

28歲理大畢業曾赴美做模特兒再選港姐入行

現年28歲的葉靖儀畢業於香港理工大學市場學系，入行前曾遠赴美國擔任兼職模特兒，更曾與知名模特兒同門受訓。其後她參選《2021年香港小姐競選》正式踏入娛樂圈，加入電視台後曾主持多個節目及參與真人騷。她一向熱愛運動，不時在社交平台分享做gym、普拉提、瑜伽及打網球的日常，難怪能練出如此結實又纖細的身段。

網民大讚身材管理極佳封為新一代「身材擔當」

葉靖儀登場後隨即在網上引起熱議，不少網民留言大讚「終於有小花肯晒身材，而且係真材實料」、「做開運動的人身形線條就是不一樣」，亦有人表示「睇到佢出場即刻精神晒」。更有網民翻查她過往的運動照片，驚嘆她多年來一直保持高度自律的健身習慣，紛紛封她為TVB新一代「身材擔當」，期待她在《石棺禁戀》單元中有更多亮眼表現。

非份之罪｜葉靖儀阿雪是誰？飾石棺藏屍案「小草」 由港姐出身到首次擔正

非份之罪 葉靖儀 （圖片來源：TVB）
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非份之罪 葉靖儀 （圖片來源：IG@michelleicy）
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非份之罪 葉靖儀 （圖片來源：IG@michelleicy）
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圖片來源：TVB、IG@michelleicy資料或影片來源：原文刊於新假期

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