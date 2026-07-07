非份之罪｜逐格睇！28歲葉靖儀背心短裙登場 身材秘密被網民翻出

《非份之罪》昨晚（6日）播出全新單元《石棺禁戀》，28歲前港姐葉靖儀以背心短裙造型登場，小蠻腰配長腿即時引爆網民討論，連劇中兩位男角都被她迷到「暈晒大浪」，而她現實中的運動習慣更令人驚嘆這副身段絕非偶然。