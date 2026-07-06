非份之罪｜葉靖儀阿雪是誰？飾石棺藏屍案「小草」 由港姐出身到首次擔正

無綫法證單元劇《非份之罪》正在熱播，其中單元《石棺禁戀》改編自2016年轟動全港的石棺藏屍案，監製王心慰大膽起用新人葉靖儀飾演案中關鍵人物「小草」原型角色何佩雪。這位從《CP訓練營》出身的28歲新生代演員首次擔正重戲份，坦言壓力爆煲到頭幾日開工手震聲震，幸得前輩賴慰玲親授喊戲秘技才捱過難關。