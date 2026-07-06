非份之罪｜葉靖儀阿雪是誰？飾石棺藏屍案「小草」 由港姐出身到首次擔正
葉靖儀首擔正飾演迷途少女壓力大到失眠
葉靖儀在《石棺禁戀》中飾演迷途少女阿雪，角色為了物質享受而不介意被人佔便宜，遊走於危險邊緣。首次擔當如此吃重的角色，她需要與多位資深前輩對戲，包括賴慰玲及鄧智堅等實力派演員。葉靖儀坦言：「呢個角色真係超級大壓力，因為戲份都真係算多，當然我都好開心，因為我真係好鍾意演戲。頭幾日開工真係非常緊張，第一次記咁多對白，同Part咁勁嘅前輩。」她形容角色性格大膽，與剛入行時的自己有幾分相似，甚麼都敢嘗試，只是劇中角色更加不顧後果。
賴慰玲片場親授喊戲秘技助新人克服緊張
面對巨大心理壓力，同劇前輩賴慰玲成為葉靖儀的定心丸。兩人早在拍攝《CP訓練營》時已結緣，賴慰玲當時已向她傳授不少演戲技巧。今次再度合作拍劇，葉靖儀表示對著這位前輩就沒有那麼緊張：「我亦都好開心好開心第一次拍劇就Part到Winki，佢好Nice，好多嘢都解釋得好清楚我聽，好似拍喊戲咁，佢話佢自己會聽啲會令自己感觸嘅音樂去幫助入戲，真係幫咗我好多。」她更甜絲絲地說每日開工都好開心，因為無論拍攝還是放飯都與賴慰玲一齊。
角色原型小草是石棺藏屍案關鍵污點證人
葉靖儀飾演的阿雪，原型正是2016年荃灣石棺藏屍案中的關鍵女證人何菱瑜（別名「小草」）。案發時年僅18歲的小草與三名男被告同住於案發工廈單位，雖然事前曾聽過被告商討謀殺計劃，但以為只是開玩笑，直到目擊眾人搬運水泥製造石棺才意識到命案發生。案發後她跟隨三名被告潛逃至台灣，期間因擔心被殺人滅口而暗中向警方求助，最終促成四人被遣返回港。返港後小草獲撤銷串謀謀殺控罪，轉為污點證人出庭作供，成為揭露整宗案件細節的最核心證人，主犯最終被判終身監禁。
葉靖儀由港姐出身到首次擔正獲監製睇好潛力
葉靖儀畢業於香港理工大學市場系，入行前曾赴美國任兼職模特兒，2021年參加香港小姐競選後加入無綫電視。她其後加入J2成為J2er，主持過《咔嚓咔嚓》、《女生素舍》等節目，亦有參與《CP訓練營》。監製王心慰正是看過她在《CP訓練營》的表現後才邀請她試鏡，透露一開始就想找新面孔飾演阿雪，試鏡時主要觀察她是否做作。王心慰大讚葉靖儀表現自然不造作：「當然仲有進步空間，假以時日係有潛力更上一層樓架。」值得一提的是，葉靖儀胞弟葉子鵬曾參加《全民造星6》，一家人都與演藝圈有緣。
網民期待葉靖儀表現讚賴慰玲帶新人有心
劇集播出後，不少網民對葉靖儀首次擔正表示期待，尤其是有賴慰玲這位好前輩在旁指導，令觀眾對她的演出充滿信心。有網民留言：「好期待葉靖儀嘅演出！有賴慰玲傍住實冇死！」亦有人表示：「新人有好前輩帶住真係好幸福，希望佢有好表現。」另有觀眾指：「睇《CP訓練營》已經覺得佢哋好有火花，今次合作拍劇一定好正！」更有人讚監製眼光獨到：「Amy姐揀人一向有眼光，信得過！」不少留言都認為有前輩肯教、新人肯學，是娛樂圈最正面的畫面。