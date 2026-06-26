非份之罪｜新人葉靖儀首擔重任爆壓力！獲賴慰玲傳授喊戲秘技勁窩心

J2戀綜《CP訓練營》出身的葉靖儀（Michelle）首度挑大旗！在新劇《非份之罪》擔當重戲份角色，與好戲前輩賴慰玲及鄧智堅有大量對手戲。面對考牌作，Michelle坦言壓力極大，幸得賴慰玲窩心指導，更親授喊戲秘技，究竟這位前輩如何幫助她克服緊張？