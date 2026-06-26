非份之罪｜新人葉靖儀首擔重任爆壓力！獲賴慰玲傳授喊戲秘技勁窩心
葉靖儀首度擔正壓力爆煲 坦言頭幾日開工超緊張
葉靖儀在單元《石棺禁戀》中飾演迷途少女阿雪，為了黐飲黐食，不介意被人「抽水」。首次擔當如此重要的角色，Michelle直言壓力巨大，更透露監製王心慰（Amy姐）是看過她在《CP訓練營》的表現後才邀請她開會。她坦言：「呢個角色真係超級大壓力，因為戲份都真係算多，當然我都好開心，因為我真係好鍾意演戲。頭幾日開工真係非常緊張，第一次記咁多對白，同Part咁勁嘅前輩。」她形容角色大膽，與剛入行的自己有點相似，甚麼都敢試，只是劇中角色更不顧後果。
葉靖儀感激賴慰玲貼心指導 「佢教咗我好多做戲上嘅嘢」
面對巨大壓力，幸得同劇前輩賴慰玲（Winki）出手相助。葉靖儀開心表示，兩人早在拍攝《CP訓練營》時已結緣，Winki當時已教了她不少演戲技巧。這次再度合作，Michelle表示對著Winki就沒有那麼緊張：「我亦都好開心好開心第一次拍劇就Part到Winki，佢好Nice，好多嘢都解釋得好清楚我聽，好似拍喊戲咁，佢話佢自己會聽啲會令自己感觸嘅音樂去幫助入戲，真係幫咗我好多。」她更甜絲絲地說：「所以我每日開工都好開心，因為無論拍嘢同放飯都係同Winki一齊。」
監製王心慰大膽起用新人 睇中葉靖儀夠自然唔做作
監製王心慰（Amy姐）向來眼光獨到，這次大膽起用新人葉靖儀擔綱高難度角色，她解釋一開始就想找新面孔飾演「阿雪」。Amy姐透露：「其實我同導演都搵咗好多新人試呢個角色，呢個角色除咗戇居居，又要靚女，咁佢係啱嘅。」她表示在試鏡時，主要看Michelle是否做作，之後再看她在《CP訓練營》的演出，就更添信心。Amy姐更大讚Michelle表現不俗，並看好她的潛力：「當然仲有進步空間，假以時日係有潛力更上一層樓架。」
網民期待新人表現 「有賴慰玲教實力有保證」
對於葉靖儀首次擔綱重任，網民都表示非常期待，特別是有賴慰玲這位好前輩在旁指導，令大家對她的表現充滿信心。不少人留言表示：「好期待葉靖儀嘅演出！有賴慰玲傍住實冇死！」、「新人有好前輩帶住真係好幸福，希望佢有好表現。」、「睇《CP訓練營》已經覺得佢哋好有火花，今次合作拍劇一定好正！」、「Amy姐揀人一向有眼光，信得過！」、「有前輩肯教，新人肯學，呢啲新聞睇得最開心。」