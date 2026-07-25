非份之罪｜譚凱琪演活拜金人妻 刁蠻金句加一秒變臉嚇窒網民
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在昨晚（24日）播出的TVB節目《非份之罪》中，譚凱琪飾演的「拜金人妻」麗莎表現極之亮眼！她為打卡而擺出的大膽舉動、與老公翟威廉爭執時爆出的刁蠻金句，再加上夢境中一秒變臉的驚人演技，成功震懾網民，究竟她的演繹有多破格？
譚凱琪為打卡扮有染 爆串嘴金句寸爆老公
劇中，打卡成癮的譚凱琪為了能進入酒店最頂級的房間拍照，竟不惜與單立文飾演的錢大富假扮有染，令老公（翟威廉飾）誤以為自己戴綠帽。在夫妻二人爭執期間，譚凱琪將角色的刁蠻任性發揮得淋漓盡致，更理直氣壯地大拋「貪慕虛榮」金句：「你出去偷食就得，我打卡就唔得架？」完美演繹出角色的拜金價值觀，令觀眾看得咬牙切齒。
夢境場口演技大爆發 譚凱琪溫柔秒變兇狠
不過，要數最讓觀眾印象深刻的，必定是翟威廉發夢的一幕。在夢境中，譚凱琪起初溫柔地對他說話，但臉上笑容未減，眼神卻瞬間變得兇狠，並說出：「我心裏面淨係得你一個咋，所以我好想攬住同你一齊死啦！」這種情緒轉換之快，從溫柔到陰森只在一秒之間，其精湛的演技讓不少網民感到驚艷又心寒。
網民激讚譚凱琪演技驚艷：「眼神真係會殺人！」
譚凱琪的破格演出引來網民一面倒激讚，認為她成功演活了「拜金人妻」的複雜面向。「Zoie今次個角色好破格，演得好好！」「句『打卡就唔得』真係講出好多港女心聲（講笑）。」「發夢嗰場真係嚇親，個眼神一秒變晒，好有戲！」「溫柔樣講『同你一齊死』，毛骨悚然！」「譚凱琪做得好好，又靚又奸，好正！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期