非份之罪｜譚凱琪演活拜金人妻 刁蠻金句加一秒變臉嚇窒網民

在昨晚（24日）播出的TVB節目《非份之罪》中，譚凱琪飾演的「拜金人妻」麗莎表現極之亮眼！她為打卡而擺出的大膽舉動、與老公翟威廉爭執時爆出的刁蠻金句，再加上夢境中一秒變臉的驚人演技，成功震懾網民，究竟她的演繹有多破格？