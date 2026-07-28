非份之罪｜酒吧閃現三小花被起底！鄧美欣長腿吸睛 李海銅盧映彤人氣急升！

TVB節目《非份之罪》的單元《恐怖情人》除了主角們的精彩演出，有眼利網民更發現劇中一個隱藏亮點！在昨晚（27日）播出的一場酒吧戲中，竟閃現了三位現時備受關注的小花鄧美欣、李海銅及盧映彤。由於劇集在三年前拍攝，她們當時的青澀模樣與現今的發展形成強烈對比，引起網民熱議！