非份之罪｜酒吧閃現三小花被起底！鄧美欣長腿吸睛 李海銅盧映彤人氣急升！
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TVB節目《非份之罪》的單元《恐怖情人》除了主角們的精彩演出，有眼利網民更發現劇中一個隱藏亮點！在昨晚（27日）播出的一場酒吧戲中，竟閃現了三位現時備受關注的小花鄧美欣、李海銅及盧映彤。由於劇集在三年前拍攝，她們當時的青澀模樣與現今的發展形成強烈對比，引起網民熱議！
三年前拍落舊劇 鄧美欣李海銅盧映彤客串酒客
在昨晚的酒吧場景中，鄧美欣、李海銅及盧映彤驚喜現身，不過當時她們只是飾演沒有名字的酒客甲、乙、丙。據悉，該劇大約在三年前（2023年）拍攝，當時三位小花尚未廣為人知，如今劇集播出，她們的客串片段也成為了珍貴的畫面，見證了她們在演藝路上的成長軌跡。
鄧美欣煞食長腿搶鏡 網民大讚吸睛
雖然只是短短幾個鏡頭，但鄧美欣憑著一雙修長美腿成功搶鏡，即使在昏暗的酒吧場景中依然十分吸睛！不少網民都留意到這位「長腿美女」，大讚她外形出眾，即使只是客串角色也讓人留下深刻印象，證明了她的獨特魅力。
李海銅盧映彤今非昔比 人氣節目彈起
另外兩位小花李海銅及盧映彤，近年亦憑藉不同作品成功彈起，人氣今非昔比。李海銅早前在劇集《臥底嬌娃》中的演出已吸獲不少關注，而盧映彤則透過綜藝節目《魔音女團》展現歌唱才華，人氣急升。網民對比她們三年前後的發展，紛紛驚訝留言：「嘩！真係估唔到係佢哋三個！」、「三年前仲係做緊路人甲，而家個個都彈起咗！」、「鄧美欣對腳真係好屈機！」、「TVB啲劇真係好多滄海遺珠！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期