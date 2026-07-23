非份之罪｜鄭子誠單立文兩大奸人首度交鋒！竟買兇互殺鬥智鬥力？
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今晚（23日）播出的TVB節目《非份之罪》新單元《骯髒的子彈》，兩大奸人Icon鄭子誠與單立文將首度正面交鋒！劇情講述二人上演一場曲折離奇的「黑吃黑」戲碼，更發展到買兇殺人的地步，場面極具張力，究竟這場爾虞我詐的攻防戰誰會勝出？
兩大奸人Icon首度交鋒 上演黑吃黑攻防戰
新單元《骯髒的子彈》劇情極度曲折，故事由虛擬貨幣爆破引發，產生大量苦主。劇中黑商黃世龍（鄭子誠飾）被指為始作俑者，但原來他背後還有一個更心狠手辣的大老闆錢大富（單立文飾）！當大富得悉事件中最大的苦主葉榮基（歐瑞偉飾）打算買兇殺自己報復後，立即命令世龍先下手為強，反過來買兇殺掉榮基。沒想到，世龍竟然陽奉陰違，暗中調包買兇反殺自己的老闆大富，上演一場錯綜複雜的「黑吃黑」大戲，劇情發展令人期待！
鄭子誠單立文經典奸角回顧 世紀合作引爆期待
鄭子誠與單立文在觀眾心目中早已是「奸人專業戶」。鄭子誠憑其磁性聲線及奸到出汁的演技，被封為「完美奸人」，其在經典劇集《封神榜》中飾演的「紂王」至今仍是經典。而單立文的奸角形象同樣深入民心，不論是電影中的「侯賽因」還是其他經典反派角色，都讓人印象深刻。這次是二人首次在正劇中正式「交鋒」，兩大奸人Icon將會鬥智鬥力，大玩攻防戰，消息一出已讓不少劇迷表示非常期待他們的火花。
網民洗版期待奸人對決：終於等到世紀同場
對於鄭子誠與單立文兩大「奸人Icon」首度合作，網民反應極為熱烈，紛紛在討論區洗版留言表示期待。
「呢個組合真係有生之年系列！兩個都係奸人戲嘅天花板！」
「鄭子誠個樣加埋豹哥（單立文）個氣場，諗起都覺得心寒。」
「劇情黑吃黑，演員又係奸人對決，今次《非份之罪》肯定好精彩！」
「終於等到佢哋兩個世紀同場，TVB今次選角一流！」
「淨係睇佢哋兩個做對手戲都值回票價。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期