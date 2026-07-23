非份之罪｜鄭子誠單立文兩大奸人首度交鋒！竟買兇互殺鬥智鬥力？

今晚（23日）播出的TVB節目《非份之罪》新單元《骯髒的子彈》，兩大奸人Icon鄭子誠與單立文將首度正面交鋒！劇情講述二人上演一場曲折離奇的「黑吃黑」戲碼，更發展到買兇殺人的地步，場面極具張力，究竟這場爾虞我詐的攻防戰誰會勝出？