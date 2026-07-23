非份之罪｜鄭子誠久違現身TVB 淡出拍劇原因曝光 Reels吸百萬觀看

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TVB懸疑劇《非份之罪》今日（23日）播出單元《骯髒的子彈》，兩大奸角鄭子誠與單立文首度正面交鋒上演連環暗殺戲碼。因虛擬貨幣爆破引發苦主尋仇，鄭子誠表面聽令行事實則暗中謀劃反殺老闆單立文。這場錯綜複雜且充滿算計權鬥即將揭開驚人致命反轉結局。

劇集《非份之罪》上演連環買兇暗殺攻防戰

今日（23日）播映全新單元《骯髒的子彈》，故事聚焦一宗牽涉巨額資金虛擬貨幣爆破事件。大量投資者血本無歸，劇中最大苦主葉榮基（歐瑞偉飾）心有不甘，決定買兇暗殺幕後老闆報復。劇情節奏緊湊，將投資失利引發致命仇恨搬上螢幕，呈現出極端利益衝突下人性陰暗面。

單立文飾演幕後黑手錢大富遭苦主伺機索命

面對死亡威脅，大老闆錢大富（單立文飾）迅速下達指令，要求下屬黃世龍（鄭子誠飾）先下手為強除掉葉榮基。身為前黑社會頭目兼現任黑商，黃世龍表面上唯命是從，暗地裡卻陽奉陰違，不僅沒有執行暗殺指令，更將計就計轉移目標，試圖買兇反殺老闆錢大富。這場充滿算計「黑吃黑」對決，盡顯兩大角色深沉城府。

完美奸人鄭子誠轉戰網絡平台拍片引發迴響

擁有磁性聲線且被譽為「完美奸人」主角鄭子誠，過去曾塑造多個深入民心反派角色。他近年甚少參與劇集拍攝，反而積極與GenZ世代接軌，頻頻在社交平台發布Reels短片，甚至親自玩陀螺以及演繹各種金句迷因，展現極大反差萌。如今重返電視螢幕再度挑戰心狠手辣奸角，將其專業演技與網絡人氣完美結合。

網民洗版留言期待兩大反派世紀同場飆演技

大批觀眾對這次選角感到驚喜，紛紛在各大討論區發文表達支持。有留言直指「呢個組合真係有生之年系列！兩個都係奸人戲嘅天花板！」，亦有人坦言「鄭子誠個樣加埋豹哥個氣場，諗起都覺得心寒」。網民普遍認為劇情設定極具張力，直言「終於等到佢哋兩個世紀同場，TVB今次選角一流」，對這場精彩絕倫交鋒充滿期待。

非份之罪 鄭子誠 （圖片來源：TVB）
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（圖片來源：IG@cheng.tse.sing）
（圖片來源：[email protected]
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資料或影片來源：原文刊於新假期

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