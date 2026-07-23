非份之罪｜鄭子誠久違現身TVB 淡出拍劇原因曝光 Reels吸百萬觀看

TVB懸疑劇《非份之罪》今日（23日）播出單元《骯髒的子彈》，兩大奸角鄭子誠與單立文首度正面交鋒上演連環暗殺戲碼。因虛擬貨幣爆破引發苦主尋仇，鄭子誠表面聽令行事實則暗中謀劃反殺老闆單立文。這場錯綜複雜且充滿算計權鬥即將揭開驚人致命反轉結局。