非份之罪｜新單元風格突變玩黑色幽默 網民激讚：好有9號秘事Feel！

昨晚（23日）播出的TVB節目《非份之罪》新單元《骯髒的子彈》風格大變，以漫畫風及超明快節奏呈現，當中錯綜複雜的黑色幽默劇情，令觀眾眼前一亮！劇情由一粒子彈引發連串失控誤會，究竟這場荒誕的殺人鬧劇如何收科？