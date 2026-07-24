非份之罪｜新單元風格突變玩黑色幽默 網民激讚：好有9號秘事Feel！

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昨晚（23日）播出的TVB節目《非份之罪》新單元《骯髒的子彈》風格大變，以漫畫風及超明快節奏呈現，當中錯綜複雜的黑色幽默劇情，令觀眾眼前一亮！劇情由一粒子彈引發連串失控誤會，究竟這場荒誕的殺人鬧劇如何收科？

昨晚劇情資訊量爆炸 手槍遊記錯摸連連

單元一開始便資訊量爆炸，黑商黃世龍（鄭子誠飾）表面上幫富商錢大富（單立文飾）買兇殺人，實則暗地裡找人反殺錢大富。接下這單生意的，竟是虛擬貨幣fullcoin的苦主張天輝（張彥博飾）。天輝在準備手槍時，不慎將一粒子彈掉進杯麵，令子彈沾滿味精，為之後的連串意外埋下伏筆。正當天輝準備動手，卻發現遺失了手槍，這支槍隨後輾轉落入貪錢清潔姐姐羅少芳（江欣燕飾）、偽中產錢志達（翟威廉飾）及債主手中，最後竟回到黃世龍手上，導致原本的暗殺計劃逆轉為反殺黃世龍，他最終也死在自己準備的槍下。

翟威廉譚凱琪上演拜金夫妻 酒店房內爆出軌錯摸

在主線的「手槍遊記」外，錢大富入住的酒店亦是雞犬不寧。偽中產夫婦錢志達與「打卡拜金人妻」陳麗莎（譚凱琪飾）企圖混入酒店房打攪，加上貪錢清潔姐姐羅少芳頻繁出入，令本已疑心極重的錢大富更加疑神疑鬼，產生大量錯摸。劇情更加入錢志達與麗莎之間的「出軌錯摸」支線，一夜之間爆發無數誤會與混亂，令整個故事的荒誕感推至高峰，層層疊加的誤會讓觀眾看得哭笑不得。

網民一面倒正評激讚：誤會被無限放大堅好笑

對於劇中無限循環的爆笑錯摸，網民反應極為熱烈，紛紛湧入討論區留言給予正評。不少人認為風格新鮮，大讚：「套劇無啦啦轉咗呢個 Style 都幾過癮」、「誤會被無限放大，堅好笑」。劇情細節也備受讚賞：「粒子彈浸過杯麵呢個伏筆新鮮」、「支槍最後去番鄭子誠手上，絕」。更有觀眾認為劇集充滿驚喜：「好睇，夠 Cult」、「好有 9 號秘事Feel。」、「誤會再誤會反擊個誤會最後都係誤會咗個誤會」、「所有人誤會咗所有人，幾搞笑」、「個個都掂過支槍喎，兇手好難估喎。」

非份之罪 鄭子誠 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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