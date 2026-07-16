非份之罪｜新單元重演金正男機場遇刺案！兩女稱拍真人騷用VX毒劑殺人震驚全球

TVB節目《非份之罪》全新單元《危險遊戲》今晚（16日）登場，劇情竟取材自2017年震驚全球的「金正男吉隆坡機場遇刺案」！當年兩名女子以劇毒殺人，事後卻堅稱以為在拍整人節目，案情極度離奇，究竟劇集會如何重現這宗國際奇案？