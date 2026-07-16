非份之罪｜新單元重演金正男機場遇刺案！兩女稱拍真人騷用VX毒劑殺人震驚全球
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TVB節目《非份之罪》全新單元《危險遊戲》今晚（16日）登場，劇情竟取材自2017年震驚全球的「金正男吉隆坡機場遇刺案」！當年兩名女子以劇毒殺人，事後卻堅稱以為在拍整人節目，案情極度離奇，究竟劇集會如何重現這宗國際奇案？
2017年真實上演！金正男機場遭毒殺過程曝光
單元故事藍本源於一宗真實的國際刺殺事件。在2017年2月13日，朝鮮最高領導人金正恩的同父異母長兄金正男，於馬來西亞吉隆坡國際機場準備乘搭飛機前往澳門時，突然遭到兩名陌生女子靠近。其中一人用一塊沾有聯合國禁用化學武器「VX神經毒劑」的布巾，迅速地從後方蒙住其臉部，整個過程快如閃電。金正男中毒後身體狀況急轉直下，最終在送往醫院的途中宣告不治，事件即時震驚國際社會。
行兇女堅稱被騙拍整蠱真人騷！對殺人劇毒毫不知情
事件中最令人匪夷所思的是兩名「行兇者」的說法。被捕的印尼籍與越南籍女子，事後在法庭上一直大呼冤枉，並堅稱自己是無辜的。她們的辯詞指，自己是被幾名「朝鮮特工」所誘騙，對方聲稱正在拍攝一個電視真人騷的整蠱人惡作劇環節，要求她們配合向目標人物臉上抹東西。兩名女子強調，她們對於布上沾有的是致命的VX劇毒完全不知情，以為只是一場無傷大雅的玩笑，沒想到竟會鬧出人命。
外交角力下奇蹟獲釋！兩女2019年脫罪返國
案件經過長達兩年的審訊及調查，期間印尼與越南兩國政府亦積極展開外交游說。最終在2019年，馬來西亞檢方對案件的處理出現重大轉折，先後撤銷對其中一人的謀殺控罪，並改控另一人較輕的罪名。結果，這兩名一度面臨死刑的女子，在服完短期刑期後，奇蹟地先後獲釋，並順利返回各自的國家。這宗離奇曲折的國際案件，也隨著她們的釋放而告一段落，留下眾多謎團。
網民重溫案情心寒：原來真人真事！
劇集取材自真實案件的消息一出，立即引起網民熱烈討論，不少人重溫當年案情後大感震驚。網民紛紛留言：「呢單案當年真係好轟動，估唔到會拍成劇集！」、「最心寒係兩個女仔以為拍緊YouTube片，點知係殺人」、「原來真人真事可以咁誇張，恐怖過電影」、「好想知劇集會點樣呈現『拍整人騷』呢個部分」、「期待睇劇集點樣改編，肯定好有追看性！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期