非份之罪｜最索星二代關楓馨民初look驚艷！起底UCL碩士學霸身份嚇親網民
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有「最索星二代」之稱的關楓馨（Fabienne），在TVB節目《非份之罪》的結局單元中以民初富家少奶造型亮相，清純賢慧的形象令人眼前一亮！更令人震驚的是，現實中的她竟是擁有倫敦大學碩士學位的高學歷女神，學霸背景曝光後嚇親一眾網民！
劇中飾演富家少奶！關楓馨民初造型清純賢慧
在《非份之罪》的《恐怖情人》單元中，劇情加入了「前世今生」的離奇元素，而關楓馨飾演的正是百年前的周氏夫人顧寧玉。她在劇中的民初富家少奶奶造型相當賢慧清純，充滿大家閨秀氣質，與劇集懸疑恐怖的氛圍形成強烈對比，極具新鮮感。究竟她的前世角色與劉佩玥或余思霆有何關連，成為網民追看的焦點之一。
現實係高學歷女神！揭秘倫敦大學碩士驚人學歷
劇中氣質出眾的關楓馨，現實中同樣是名副其實的「學霸」！原來她畢業於英國教育專科排名頂尖的University of Southampton教育系，之後更上一層樓，於世界頂尖學府倫敦大學學院（UCL）修讀兒童權利相關的社會學碩士課程（Master of Arts in Sociology of Childhood and Children’s Rights）。如此驚人的高學歷背景，完全顛覆了觀眾對她的印象，堪稱美貌與智慧並重。
網民大讚氣質出眾！「簡直係真正大家閨秀」
關楓馨的學霸身份曝光後，網民紛紛留言大讚，討論區被一片讚美聲洗版！不少網民表示：「估唔到佢讀書咁勁，仲要係UCL碩士，好犀利！」、「佢個民初造型好靚，好有氣質，簡直係真正嘅大家閨秀！」、「又靚又叻女，難怪氣質咁好！」、「佢好適合呢個角色，完全係本色演出！」、「娛樂圈需要多啲呢種學霸女神！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期