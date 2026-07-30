非份之罪｜最索星二代關楓馨民初look驚艷！起底UCL碩士學霸身份嚇親網民

有「最索星二代」之稱的關楓馨（Fabienne），在TVB節目《非份之罪》的結局單元中以民初富家少奶造型亮相，清純賢慧的形象令人眼前一亮！更令人震驚的是，現實中的她竟是擁有倫敦大學碩士學位的高學歷女神，學霸背景曝光後嚇親一眾網民！