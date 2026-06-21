非份之罪｜陳煒演貪財惡女激鬥盧宛茵！徐榮從影30年首演低智角色法庭爆喊

TVB新劇《非份之罪》即將播出，劇中單元《一億殺機》卡士強勁，竟集合了「奸角天花板」陳煒與實力派演員徐榮作突破性演出！煒哥將貪錢惡女演繹得淋漓盡致，更與盧宛茵上演連場惡鬥；而徐榮更迎來從影30年最大挑戰，首度飾演智商只有小朋友程度的角色，一場法庭爆喊戲更被譽為演技巔峰，畫面震撼！