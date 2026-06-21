非份之罪｜陳煒演貪財惡女激鬥盧宛茵！徐榮從影30年首演低智角色法庭爆喊
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TVB新劇《非份之罪》即將播出，劇中單元《一億殺機》卡士強勁，竟集合了「奸角天花板」陳煒與實力派演員徐榮作突破性演出！煒哥將貪錢惡女演繹得淋漓盡致，更與盧宛茵上演連場惡鬥；而徐榮更迎來從影30年最大挑戰，首度飾演智商只有小朋友程度的角色，一場法庭爆喊戲更被譽為演技巔峰，畫面震撼！
奸角天花板再升級 陳煒演歇斯底里貪財女
在單元《一億殺機》中，被封為「奸角天花板」的陳煒將會再度展示其爐火純青的奸角演技。據悉，她這次飾演的角色是將「歇斯底里的貪財」演繹到極致的惡女，為了金錢不擇手段，角色極具張力。煒哥的強大氣場，預計將會為觀眾帶來令人心寒的演出，完美呈現人性中最赤裸的貪婪，讓觀眾見識到她駕馭複雜角色的功力。
兩代惡女大激鬥 陳煒惡鬥盧宛茵上演爭產戰
單元中最令人期待的，莫過於陳煒與同樣以「惡人」角色深入民心的盧宛茵上演的連場對手戲。兩代「惡女」代表將會為爭奪家產而進行唇槍舌劍的激鬥，甚至會「鬥發爛渣」，上演多場歇斯底里的罵戰。兩位好戲之人火花四濺，單是想像她們互相對罵的場面，已經充滿戲劇張力，絕對是劇集的一大看點，不容錯過。
徐榮從影30年迎突破 首演低智角色挑戰演技
同單元中，入行30年的徐榮亦迎來演藝生涯的重大突破。他首度挑戰飾演一個智商只有小朋友程度的角色，難度極高。為了演活角色，徐榮在動作、語氣及表情上都下了極大苦功，務求做到最細緻。據透露，他在劇中一場法庭上的爆喊內心戲，更是挑戰了「難度演技之巔」，情緒演繹極具層次感，將角色的無助與悲痛完全爆發出來，場面令人心酸。
網民期待演技大鬥法：呢個組合好新鮮
對於陳煒與徐榮在單元中的破格演出，網民紛紛表示極度期待。「煒哥做奸角冇得輸！一定好精彩！」、「徐榮做呢啲角色好考演技，好期待佢嘅演繹！」、「陳煒同盧宛茵鬥戲？嘩！肯定火花四濺，世界大戰咁！」、「《一億殺機》個名都夠晒爆，加埋呢個卡士，必追！」、「好想睇徐榮場爆喊戲，感覺會好心痛。」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期