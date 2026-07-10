非份之罪｜陳煒爆鼎爺拍床戲勁緊張！驚到心跳手震：要食鎮靜劑先掂

TVB節目《非份之罪》劇情踩界，李家鼎（鼎爺）與陳煒（煒哥）一場「霸王硬上弓」的床戲引發網民熱議。沒想到幕前霸氣十足的鼎爺，拍這場戲時竟緊張到要食鎮靜劑！煒哥親自大爆鼎爺這位「一介武夫」面對床戲時的驚慌失措，反差之大讓網民嘖嘖稱奇！