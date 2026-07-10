非份之罪｜陳煒爆鼎爺拍床戲勁緊張！驚到心跳手震：要食鎮靜劑先掂
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TVB節目《非份之罪》劇情踩界，李家鼎（鼎爺）與陳煒（煒哥）一場「霸王硬上弓」的床戲引發網民熱議。沒想到幕前霸氣十足的鼎爺，拍這場戲時竟緊張到要食鎮靜劑！煒哥親自大爆鼎爺這位「一介武夫」面對床戲時的驚慌失措，反差之大讓網民嘖嘖稱奇！
鼎爺「霸王硬上弓」陳煒 破格床戲引網民熱討
在《非份之罪》單元《一億殺機》中，其中一幕講述鼎爺向煒哥「霸王硬上弓」，劇情極具張力，在網絡上引發熱烈討論。不少觀眾對於一向以硬漢、武夫形象示人的鼎爺接拍如此大膽的床戲大感新鮮，認為是劇集的一大突破。這場戲不僅為劇情增添了衝擊力，更成功製造了話題，讓觀眾對鼎爺的演出刮目相看。
陳煒親揭鼎爺幕後窘況 驚爆對方食鎮靜劑
對於這場話題性十足的床戲，對手陳煒在接受tvb.com訪問時，就大爆鼎爺拍攝時的幕後窘況。煒哥笑言，鼎爺私下向她透露自己極度緊張，她引述鼎爺說：「鼎爺同我講話佢一介武夫，從來冇拍過床戲，超驚！所以搞到心跳手震，要食鎮靜劑先掂。」煒哥更補充道：「所以我拍嗰陣都唔可以太緊張，如果唔係佢仲驚。」這番爆料揭示了鼎爺在鏡頭後可愛又真實的一面，與劇中強悍的角色形象形成強烈對比。
網民對鼎爺反差感驚訝：估唔到武夫都怕醜
陳煒的爆料一出，立即引來網民熱烈回應，大家對鼎爺的「反差萌」大感驚訝。不少網民留言笑稱：「鼎爺咁Man原來會驚拍床戲，好有反差萌！」、「笑死，要食鎮靜劑，煒哥辛苦了要照顧埋前輩情緒。」更有網民打趣道：「估唔到鼎爺都有今日，一介武夫嘅柔情一面？」、「呢啲幕後花絮好睇過正劇！」同時也有觀眾稱讚鼎爺的專業精神：「鼎爺好專業，就算驚都拍得咁好。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期