非份之罪｜陳煒浸浴晒長腿被封沐浴巨星 一句對白揭驚人陰謀

TVB劇集《非份之罪》單元《一億殺機》昨晚播出最新一集，陳煒再度以大膽造型掀起全城熱議。繼早前與李家鼎拍攝床戲引發網上瘋傳後，煒哥今次以白色薄紗性感睡衣配合浸浴戲份雙重出擊，白滑肌膚與修長美腿盡現螢幕，網民即時瘋狂洗版，封她為「沐浴巨星」正式回歸。