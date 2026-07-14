非份之罪｜陳煒浸浴晒長腿被封沐浴巨星 一句對白揭驚人陰謀
陳煒白色薄紗睡衣挑釁盧宛茵一幕火辣爆燈
昨晚劇情講述淑嫻（盧宛茵飾）質問兒子宏智（徐榮飾）為何將證物放在房間，宏智支吾以對，令淑嫻開始懷疑背後主謀正是悅萍（陳煒飾）。悅萍聽到兩母子對話後，迅速設計支開淑嫻，隨即換上一襲極具誘惑力的白色薄紗睡衣，展露豐滿身材，配合半裸躺在床上的宏智，上演一場令人血脈賁張的親熱戲。當淑嫻折返撞見這一幕時，悅萍一臉得意地挑釁：「你平時唔係話我照顧得阿智唔好，依家我出心出力招呼梗佢呀」，成功逼退淑嫻尷尬離場。
浸浴戲自揭侵吞信託基金陰謀野心盡現
另一場重頭戲中，悅萍獨自浸浴，鏡頭前盡展白滑肌膚與修長美腿，畫面養眼程度爆燈。陳煒一邊享受泡澡，一邊以喃喃自語方式揭露角色的真正野心：「只要呃到個蠢人，等聰仔份信托基金生效之後，就係我嘅收成期」、「到時我再將嗰班蠢人逐個踢走，我就可以過我嘅第二人生」。短短兩句對白，將悅萍這個機關算盡、利用宏智侵吞家族財產的惡女形象演繹得入木三分，觀眾紛紛大讚陳煒演技層次豐富，將角色的狠辣與精明拿捏得恰到好處。
陳煒出道多年身形Keep得超好令觀眾驚嘆
陳煒入行多年，一直以專業演技見稱，近年更頻繁挑戰大膽戲份。從早前《非份之罪》中與李家鼎的床戲，到今次的性感睡衣及浸浴場面，她每次演出都能引發廣泛討論。觀眾驚嘆的不僅是她的演技功力，更是她多年來保持極佳的身形狀態。作為圈中公認的凍齡女神，陳煒在劇中展現的體態與膚質，完全看不出歲月痕跡，令不少網民好奇她的保養秘訣。
網民封陳煒做沐浴巨星紛紛留言讚爆
劇集播出後，社交平台即時湧現大量討論，網民對陳煒的表現給予極高評價。有粉絲留言大讚「煒哥會唔會太Hot！」、「究竟點Keep到咁多年都咁Fit！」，亦有觀眾表示「睇到好肉緊」、「煒哥演得好好」。更有網民翻出陳煒過往在其他劇集中的沐浴場面，笑封她為「沐浴巨星」正式回歸，認為每次煒哥的浸浴戲都是全集最大亮點。《一億殺機》單元劇情持續升溫，觀眾對悅萍的陰謀走向充滿期待，紛紛表示要繼續追看煒哥如何將這個惡女角色演到極致。