非份之罪｜陳煒單元兇手揭盅！再有新角色出現 結局大反轉超虐心
陳煒靈堂說漏嘴引爆連環調查風暴
事件源於悅萍在聰B靈堂上一時口快說漏了嘴，警方隨即發現其供詞存在重大疑點，並對悅萍與阿智（徐榮飾）展開正式調查。兩人被帶返警署協助調查期間，阿智突然情緒崩潰引發混亂，更被送往醫院。經過一輪擾攘後，阿智突然爆出驚人一句：「我老婆冇殺聰B，聰B係我殺嘅」，令案件出現重大轉折。淑嫻（盧宛茵飾）不忍兒子自首，主動向警方頂罪，但CCTV片段顯示她離開村屋時聰B仍然在生，頂罪計劃宣告失敗。
悅萍阻止施救成為致命關鍵一步
真相最終大白——當日悅萍以慶祝生日為藉口，帶阿智到村屋與聰B會合，目的是勸服聰B更改信託書內容。聰B堅持要將大宅留給嫲嫲居住，三人爭吵間聰B突然發羊吊，阿智情急之下用甘蔗塞住其口部。當阿智打算將甘蔗拿出來施救時，悅萍卻叫他「唔好放開」，最終導致聰B窒息死亡。帶弟其後更發現聰B智能手錶較實際時間快10分鐘，即聰B死亡時未滿21歲，遺產繼承條件未達成，財產由淑嫻與阿智繼承，悅萍的如意算盤徹底落空。
陳煒懷孕離間兩母子手段極盡算計
劇情早段已鋪排悅萍因一次意外懷有阿智骨肉，她隨即利用腹中胎兒作為籌碼，一方面離間阿智與淑嫻兩母子關係，另一方面更要脅阿智將淑嫻趕出大屋。與此同時，悅萍背著阿智與前男友、舞台劇演員陸千在酒店敘舊，被揭發後更帶錢離家出走。然而命運弄人，悅萍在的士上因妊娠毒血症引發癲癇發作，最終不治身亡，胎兒則成功保住，取名「聰B仔」，算是為這宗悲劇留下唯一一絲暖意。
網民嘆結局太虐心 直指編劇夠狠！
大結局播出後隨即引爆網民熱議，不少觀眾表示「睇到最後真係心寒」，認為悅萍由頭到尾都在算計所有人，連親生骨肉都淪為工具。有網民留言「陳煒演技真係冇得輸，個眼神夠晒狠」，亦有人感嘆「徐榮演嗰種軟弱又內疚嘅丈夫好有層次」。部分觀眾則對盧宛茵飾演的淑嫻深感心酸，指「嫲嫲由頭到尾都係最慘嗰個，孫仔死咗仲要被人利用」，更有網民直言「妊娠毒血症收尾太突然，但又覺得係報應」。