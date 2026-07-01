非份之罪｜韋家雄化身「為食神探」！戲外竟是愛妻號 半夜親製煲仔飯慰妻！

實力派演員韋家雄在昨晚播出的TVB節目《非份之罪》中驚喜登場，飾演的「為食沙展」孟保雖然出場後全程掛住食，看似對案件毫不上心，但轉眼間卻能憑藉敏銳觀察力破案，角色設定相當搶戲！而現實中的他，原來也是一位不折不扣的「為食好男人」！