非份之罪｜韋家雄化身「為食神探」！戲外竟是愛妻號 半夜親製煲仔飯慰妻！
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實力派演員韋家雄在昨晚播出的TVB節目《非份之罪》中驚喜登場，飾演的「為食沙展」孟保雖然出場後全程掛住食，看似對案件毫不上心，但轉眼間卻能憑藉敏銳觀察力破案，角色設定相當搶戲！而現實中的他，原來也是一位不折不扣的「為食好男人」！
韋家雄掛住食包破案 網民封「為食神探」
在昨晚的劇情中，韋家雄飾演的沙展孟保一出場便手拿麵包不停地吃，對著眼前的兇案現場似乎漠不關心，讓身旁的下屬大為緊張。正當大家以為他只顧醫肚時，他卻能單憑無臉女屍死時的裝束，精準推斷出死者生前曾出入的場所，展現出驚人的洞察力。這種「邊食邊破案」的獨特風格，讓觀眾眼前一亮，更為他冠上「為食神探」的稱號，角色充滿反差萌，成功吸引觀眾眼球。
戲內戲外皆是「為食好男人」
其實韋家雄與「食」的緣份匪淺，這已非他首次飾演識飲識食的角色。之前在劇集《臥底嬌娃》中，他便曾飾演一位星級大廚，在鏡頭前大晒精湛廚藝。而戲外的他，同樣是位愛下廚的暖男，對太太更是寵愛有加。據悉，他會為了慰勞辛苦的太太，即使半夜三更也會親手炮製愛心煲仔飯，絕對是戲裡戲外都貫徹始終的百分百「為食好男人」，愛妻形象深入民心。
網民大讚角色搶鏡：「好鍾意睇佢做戲！」
韋家雄的精湛演技再次獲得觀眾一致好評，不少網民認為他的出場為劇集增添不少趣味性。留言區充滿對他的讚賞：「韋家雄一出場就知有好戲睇！」「個為食沙展好得意，估唔到咁勁！」「呢啲老戲骨真係壓到場，一個眼神一個動作都係戲。」「好鍾意睇佢做戲，自然又有喜感。」「戲裡戲外都係好男人，佢老婆好幸福！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期