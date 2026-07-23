《非份之罪》骯髒子彈｜譚凱琪飾闊太被誤會出軌 密室殺人嫌疑犯
〈骯髒的子彈〉譚凱琪飾闊太目擊凶器陷危機
譚凱琪在劇中飾演陳麗莎，她與丈夫原本前往酒店慶祝結婚週年紀念，卻不幸捲入這場驚心動魄風波。陳麗莎在酒店房間內意外目擊暗殺事件中使用過凶器，更一度被丈夫誤會她與幕後黑手有染，夫妻關係瞬間跌入冰點。她面對突如其來死亡威脅與感情危機展現出極強求生欲。
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翟威廉為護妻於〈骯髒的子彈〉自首
翟威廉演繹陳麗莎丈夫錢志達在上個單元早已現身，帶著手槍現身公園的他雖然自稱係「臥底」但真相唔係咁簡單，在劇中展現出複雜心理變化與極致保護慾。錢志達原本只是個平凡住客，但在生死關頭拼死協助老闆擋下致命一擊，雖然一度因誤會與妻子鬧翻，最終得知密室命案後仍選擇冰釋前嫌。他為了掩蓋凶器秘密並保護妻子安全，毅然決定前往警署自首承認曾觸碰涉事凶槍。
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《非份之罪》第19集〈骯髒的子彈〉劇情買兇反殺
第19集劇情圍繞虛擬貨幣崩盤引發劇情反轉，幕後老闆遭最大苦主買兇威脅後，立刻命令黑商先下手為強。豈料黑商陽奉陰違，暗中花費1,000,000元巨款反過來買兇暗殺老闆，令殺手冒險接下這宗驚天暗殺任務。貪錢房務員將酒店制服轉售給殺手，凶槍在多名住客之間輾轉流傳，最終竟返回黑商手上。
虛擬貨幣fullcoin害人無數，黑商黃世龍被指為始作俑者，然而世龍背後還有名老闆錢大富！大富面臨最大苦主葉榮基買兇威脅，大富命世龍先下手買兇殺榮基，自己則往酒店避禍。世龍心裡不甘背鍋，暗託手下買兇殺大富，欠債的張天輝冒險接下任務。貪錢房務員羅少芳將酒店制服賣予天輝；中產夫婦錢志達、陳麗莎到酒店慶祝結婚週年，正好住大富隔壁。用於暗殺大富的手槍經天輝、少芳、志達之手，輾轉返回世龍手上……
《非份之罪》第20集〈骯髒的子彈〉密室殺人鄭子誠離奇死亡
第20集帶來全劇最大衝擊，老闆竟被發現離奇死於完全反鎖封閉酒店房間內，全身毫無外傷，令警方調查陷入僵局。殺手與房務員撞見黑商屍體後，竟然大膽向死者邀功騙取高達1,000,000元支票。面對警方步步進逼，房務員為了洗脫自身嫌疑，決定孤注一擲冒險尋找真正幕後殺手，卻讓自己身陷致命槍口之下。
少芳、天輝撞見世龍屍體，天輝在少芳慫恿下向大富謊稱殺了世龍邀功，從大富手上換得百萬支票。志達拼死助大富擋殺手一擊，生意談成，卻誤會麗莎和大富有染，夫妻鬧翻。翌晨，大富被發現離奇死於密閉房內，全無外傷，警方鎖定天輝為疑犯，進一步挖出世龍之死。志達、麗莎得知命案，終向對方坦白，冰釋前嫌並一起到警署自首曾碰過涉事凶槍。少芳為證清白，冒險尋找真正殺手，讓自己身陷險境。殺手欲對少芳開槍，豈料……
《非份之罪》第21至25集〈骯髒的子彈〉結局後展開最後案件〈恐怖情人〉
《恐怖情人》主演：阮浩棕、劉佩玥、余思霆簡介：講述錯綜複雜、充滿背叛與猜忌的致命情感糾葛，劇情反轉不斷。
阮浩棕飾 游有方 《恐怖情人》與劉佩玥有對手戲，在該單元劇是男主角，戲中職業是室內設計師 。劉佩玥 飾文雅淇 與單元男主角阮浩棕有較大尺度的對手戲，劇中是前夫妻關係。黎燕珊 姚慧蘭 在戲中飾演阮浩棕演繹角色的母親，共同拍攝劇中家庭照的演員包含何沛珈、以及已離巢的余思霆及吳子沖。何沛珈 飾葉麗恩 與該單元男主角阮浩棕有對手戲，劇中飾演劉佩玥角色的朋友。吳子沖 劇中飾演的角色與黎燕珊演繹角色在內的人員拍攝家庭照。余思霆飾演蕭紫遙又係阮浩棕。至於關楓馨亦有參與其中！
〈骯髒的子彈〉劇情取材自美國348號房懸案
〈骯髒的子彈〉這個充滿黑色幽默與荒誕色彩單元故事，實際上取材自發生於2010年震驚全美經典348號密室殺人懸案。當年一名男子在開啟冷氣且從內反鎖酒店房間中突然身亡，警方最初判定為突發性心臟病。法醫驗屍後才驚覺死者體內多處器官嚴重內出血及骨折，證實死因為中彈，這宗匪夷所思真實命案細節被完整保留在劇集設計之中。
〈骯髒的子彈〉角色1 單立文演繹黑心富商大反派極震撼
單立文在單元中飾演幕後大老闆錢大富，將一個唯利是圖且心狠手辣資本家刻畫得入木三分。他面對死亡威脅時展現出極度冷靜與狡詐，不僅企圖借刀殺人，更在酒店內策劃連環反擊。單立文以其標誌性霸氣演技，將這個處於權力頂峰卻最終命喪密室人物完美呈現。
〈骯髒的子彈〉角色2 鄭子誠飾演虛擬貨幣黑手獲網民讚
被譽為完美反派鄭子誠今次飾演黑商黃世龍，與單立文展開一場火花四濺強強對決。黃世龍表面上對老闆唯命是從，暗地裡卻策劃黑吃黑奪權陰謀，將職場上背叛與貪婪演繹得令人拍案叫絕。他將那種兩面三刀陰險嘴臉拿捏得極為精準，其角色離奇身亡直接引爆了後續連環命案。
〈骯髒的子彈〉角色3 江欣燕化身房務員尋找連環局真兇
江欣燕在劇中挑戰貪錢酒店房務員羅少芳一角，因一時貪念將酒店制服賣給殺手，從而捲入這場驚天大案。她與殺手撞見屍體後不僅沒有報警，反而聯手騙取巨額支票，將底層人物在金錢誘惑下扭曲心態展露無遺。其後她為了自證清白不惜冒險追查真兇，在絕境中爆發出驚人求生意志。
〈骯髒的子彈〉角色4 張彥博冒險接單成頭號命案嫌疑犯
張彥博飾演因欠債而鋌而走險殺手張天輝，將一個處於社會邊緣絕望角色演繹得充滿層次。他接下暗殺老闆高風險任務，卻意外成為多宗命案替罪羔羊，更被警方鎖定為密室殺人案頭號疑犯。他與房務員之間充滿互相利用與猜忌合作關係，在命案現場上演一幕幕荒誕黑吃黑戲碼。