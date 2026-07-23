《非份之罪》骯髒子彈｜譚凱琪飾闊太被誤會出軌 密室殺人嫌疑犯

TVB神劇《非份之罪》單元〈骯髒的子彈〉於今日正式播出，今個故事似乎只有兩集就完！單立文與鄭子誠因虛擬貨幣崩盤引爆連環買兇局中局。一場黑吃黑風暴最終演變成密室死亡事件，無數金錢與人命交織出極度險惡職場與人性考驗。錯綜複雜人物關係背後隱藏着令人心寒驚人真相。