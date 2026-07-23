非份之罪｜劇情取材美國真實懸案！密室反鎖離奇身亡竟是中彈？

TVB節目《非份之罪》新單元《骯髒的子彈》劇情原來大有來頭！劇集竟是取材自2010年震驚全美的「348號密室殺人懸案」，一名男子在反鎖酒店房內離奇死亡，原以為是心臟病發，法醫驗屍後卻揭發驚人真相，究竟當年發生了甚麼事？