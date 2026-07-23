非份之罪｜劇情取材美國真實懸案！密室反鎖離奇身亡竟是中彈？
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TVB節目《非份之罪》新單元《骯髒的子彈》劇情原來大有來頭！劇集竟是取材自2010年震驚全美的「348號密室殺人懸案」，一名男子在反鎖酒店房內離奇死亡，原以為是心臟病發，法醫驗屍後卻揭發驚人真相，究竟當年發生了甚麼事？
重組美國348號房懸案 離奇死亡震驚全美
《骯髒的子彈》的創作靈感，源於一宗發生在2010年、震驚全美的經典「348號密室殺人懸案」。事件主角是一位名叫格雷格（Greg）的男子，他被發現於一間開着冷氣並且已從內部反鎖的酒店房間內突然身亡。由於現場是個完美的「密室」，探員一開始以為格雷格只是死於突發性心臟病。然而，案件在法醫驗屍後迎來驚人反轉，報告驚揭格雷格體內多處器官有嚴重內出血及骨折，真正的死因竟然是中彈！這宗離奇的密室殺人事件隨即震驚全美。
《非份之罪》拆解奇案元素 增添劇情懸疑感
《非份之罪》的監製團隊向來擅長從真實個案中尋找靈感，這次《骯髒的子彈》單元便巧妙地將這宗經典懸案的元素融入劇情。雖然劇集中的角色和情節是全新創作，但「密室殺人」這個核心謎團，以及死因出人意表的設定，無疑為鄭子誠與單立文之間的「黑吃黑」鬥爭增添了更多懸疑色彩。觀眾在追看兩大奸人如何鬥智鬥力的同時，亦會被這宗奇案的影子所吸引，試圖從線索中找出兇案的真相。
網民熱議真實奇案：毛骨悚然又想睇
劇集取材自真實懸案的消息曝光後，立即引起網民熱烈討論，不少人對這宗離奇案件感到毛骨悚然，同時也對劇集的改編充滿期待。
「原來係真事改編！個案情好恐怖，喺反鎖房入面點樣中彈？」
「睇完個真實案件介紹，已經覺得好心寒，今晚睇劇實會好緊張。」
「最鍾意睇呢啲真實奇案改編嘅劇，特別有追看性！」
「好想知編劇會點樣將單案融入鄭子誠同豹哥條線度。」
「美國懸案加兩大奸人，呢個單元吸引力十足！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期