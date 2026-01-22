非常檢控觀｜揭何廣沛吳展驊神撞樣之謎！監製一招神同步 網民讚選角用心

《非常檢控觀》單元故事中，由吳展驊飾演整容前的文貴利，與何廣沛飾演整容後的Sammy，二人竟被網民發現「神撞樣」，令不少觀眾嘖嘖稱奇！劇組的巧妙選角及幕後安排，成功塑造出同一個角色的連貫感，引發網民熱議。到底劇組是如何做到讓兩位演員無縫交接？背後原來全靠監製的精心佈局！