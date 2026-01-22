非常檢控觀｜揭何廣沛吳展驊神撞樣之謎！監製一招神同步 網民讚選角用心
《非常檢控觀》單元故事中，由吳展驊飾演整容前的文貴利，與何廣沛飾演整容後的Sammy，二人竟被網民發現「神撞樣」，令不少觀眾嘖嘖稱奇！劇組的巧妙選角及幕後安排，成功塑造出同一個角色的連貫感，引發網民熱議。到底劇組是如何做到讓兩位演員無縫交接？背後原來全靠監製的精心佈局！
監製林志華親自操刀！安排吳展驊探班學神韻
要讓兩位演員演活同一個角色，幕後團隊可謂功不可沒。據知，為了讓吳展驊與何廣沛的演出達到「神同步」，監製林志華在開拍前花了不少心思。他不但特意安排兩人在開拍前見面溝通，讓他們互相了解，更讓吳展驊親自到片場探班，實地觀察並學習何廣沛唱歌時的神態和韻味。這種對細節的極致追求，正是二人能夠成功演繹出角色連貫性的關鍵，也體現了整個製作團隊的專業精神。
何廣沛化身心理輔導員！分享《新聞女王》經驗助吳展驊入戲
除了監製的安排，何廣沛亦對後輩吳展驊照顧有加。監製林志華笑言，為了幫助吳展驊與陳曉華拍攝談情戲，曾特別安排何廣沛為對方進行「心理輔導」。對此何廣沛笑著解釋：「因為我同陳曉華好熟啫…我都驚展驊怕醜，就好似我當日《新聞女王》對住佘詩曼咁，所以我都盡量同佢分享自己嘅經驗。」他以前輩身份分享寶貴經驗，幫助吳展驊克服緊張情緒，盡顯大哥哥的風範，也讓兩人的合作更加順暢。
網民激讚劇組選角用心！「簡直神還原」
劇組在選角和幕後製作上的用心，成功獲得網民的一致好評。對於何廣沛與吳展驊的「神撞樣」，不少網民都感到嘖嘖稱奇，並在網上洗版式大讚《非常檢控觀》的選角非常成功和用心。有留言指：「兩個演員某啲角度真係好似，製作組好犀利！」、「難怪覺得有種熟悉感，原來係咁！」這種對細節的執著，不但令劇情更具說服力，也讓觀眾感受到劇組的誠意，成功在網上掀起一波討論熱潮，大讚劇組的專業態度。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期