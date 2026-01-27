非常檢控觀｜何廣沛為8分鐘戲狂摑40巴！12頁對白一氣呵成？
廣告
《非常檢控觀》中何廣沛飾演的渣男Sammy雖然令人恨之入骨，但其精湛演技卻獲網民激讚。尤其昨晚（26日）一場長達8分鐘的探監戲，他為求角色入肉，竟不惜狂摑自己近40巴掌，更要背熟12頁紙對白一氣呵成，專業精神令人佩服！究竟拍攝這場高難度戲份背後，他付出了多少努力？
何廣沛揭自摑戲秘聞 至少冚自己三四十巴
在劇中，何廣沛飾演的Sammy為了博取同情，上演了一場自摑苦肉計。何廣沛在訪問中透露，這場戲絕非「就位」拍攝，而是真材實料！他笑言為了遷就至少三個不同角度的拍攝，每次都要連摑自己五至六巴，估計整場戲下來「至少冚咗三、四十巴走唔甩」。由於摑自己不能留力，力度之猛更令他一度短暫忘記對白。他認為這是值得的，更直言：「冇理由8分鐘戲齋噏，要有啲動作場面。」其敬業態度讓同劇演員及工作人員都大為佩服，力求將最真實的畫面呈現給觀眾。
何廣沛親解準備過程 12頁對白滾瓜爛熟
除了肉體上的付出，這場8分鐘的戲對演員的記性及情緒控制也是極大考驗。何廣沛與陳曉華需要應付長達12頁紙的對白，是平時拍攝量的兩至三倍。何廣沛表示，為了讓情緒能夠一氣呵成地連貫，拍攝前做足了準備功夫，單是與陳曉華對戲和排練走位，就足足花了1.5小時。他強調：「事前功夫要做足，對白要背到滾瓜爛熟。」他更仔細研究情緒轉換的位置，例如何時捉住對方的手、何時摑自己，每個細節都經過精心排練，務求達到最完美的效果。
網民心痛又佩服 「真係專業演員！」
何廣沛為角色搏命演出的幕後故事曝光後，引來網民熱烈討論。不少觀眾對他自摑近40巴的舉動感到震驚又心痛，紛紛留言大讚其專業精神：「真係好敬業，睇到都覺得痛！」、「為咗場戲咁搏，值得尊重！」、「難怪個角色咁立體，原來背後付出咁多。」網民亦對他能駕馭12頁對白表示佩服：「12頁紙對白仲要加埋情緒同動作，真係唔簡單」、「何廣沛演技進步好多，今次刮目相看」、「一個肯為角色付出的演員，值得更多支持！」大家對他的努力給予了極高評價。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期