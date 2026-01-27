非常檢控觀｜何廣沛為8分鐘戲狂摑40巴！12頁對白一氣呵成？

《非常檢控觀》中何廣沛飾演的渣男Sammy雖然令人恨之入骨，但其精湛演技卻獲網民激讚。尤其昨晚（26日）一場長達8分鐘的探監戲，他為求角色入肉，竟不惜狂摑自己近40巴掌，更要背熟12頁紙對白一氣呵成，專業精神令人佩服！究竟拍攝這場高難度戲份背後，他付出了多少努力？