非常檢控觀｜何廣沛陳曉華五度合作！新劇演夫婦上演懸疑認夫記？
螢幕情侶何廣沛與陳曉華再度合體！二人在新劇《非常檢控觀》單元「假面人不認妻」中第五度合作，更是第三度飾演情侶或夫婦，默契度爆燈。劇情講述陳曉華飾演的精神恍惚「女癡漢」，竟在簽唱會上拉著偶像何廣沛認定對方是老公，但舊照樣貌卻完全不同，劇情懸疑反轉，令人期待！
何廣沛演韓星遇痴漢認夫 劇情無限反轉勁燒腦
在單元「假面人不認妻」中，劇情可謂峰迴路轉。故事講述由何廣沛飾演的韓流偶像陳新彌，在香港出席簽唱會時，突然被一名精神恍惚的「女癡漢」秦湘言（陳曉華飾）衝上前指認是自己老公。最離奇的是，當湘言拿出「老公」的舊照片時，相中人竟與陳新彌的樣貌完全不符，令事件陷入羅生門。幸得馬德鐘飾演的包希仁感受到湘言的巨大哀傷，認定事有蹊蹺，決定深入調查，預告劇情將有無限反轉位，相當燒腦。
何廣沛陳曉華五度合體 三演情侶默契十足
何廣沛與陳曉華這對螢幕組合深受觀眾喜愛，今次已是他們繼《異搜店》、《回歸》、《新聞女王》系列及《金式森林》後第五度合作。更值得一提的是，這也是他們第三度在劇中飾演情侶或夫婦，二人之間的火花與默契不言而喻。從過往合作累積的經驗，相信他們在演繹這段充滿懸疑與情感糾葛的關係時，更能擦出新火花，為觀眾帶來更具張力的演出。
同劇徐榮虎袍長髮造型吸睛 演江湖大佬掀熱話
除了何廣沛與陳曉華的單元，劇集首週另一焦點落在徐榮擔正的「仁義何價」單元。徐榮在劇中以「虎袍長髮」的江湖大佬造型示人，形象相當搶眼，與他過往的角色反差極大。這個極具格調的造型，被指有望繼《金式森林》的「彩虹版喪鐘哥」後，再度於網上掀起熱話，為劇集增添另一追看亮點。
網民期待螢幕情侶再合體：呢對CP必追！
對於何廣沛與陳曉華這對黃金組合再度聯手，網民反應極為熱烈，紛紛湧入討論區留言。「終於等到佢哋再合作！呢對CP感真係冇得輸！」、「劇情好吸引，偶像被認錯做老公？好想知個真相係咩！」、「何廣沛同陳曉華演情侶真係睇得好舒服，今次仲要加埋懸疑元素，必追啦！」、「睇預告已經覺得好精彩，期待佢哋嘅火花！」。
原文刊於新假期