非常檢控觀｜何廣沛陳曉華五度合作！新劇演夫婦上演懸疑認夫記？

螢幕情侶何廣沛與陳曉華再度合體！二人在新劇《非常檢控觀》單元「假面人不認妻」中第五度合作，更是第三度飾演情侶或夫婦，默契度爆燈。劇情講述陳曉華飾演的精神恍惚「女癡漢」，竟在簽唱會上拉著偶像何廣沛認定對方是老公，但舊照樣貌卻完全不同，劇情懸疑反轉，令人期待！