非常檢控觀｜劇情大暴走！陳曉華慘變棄婦 揭何廣沛「現代陳世美」羅生門
昨晚（20日）播出的《非常檢控觀》第二集劇情極速推進，爽快結束首個單元後，立即開展追看性十足的第二單元「現代版陳世美不認妻」！陳曉華（Hera）飾演的秦湘言，在韓國偶像陳新彌（何廣沛飾）的簽唱會上，突然衝上台推跌對方兼喪摸胸部，事後更堅稱對方是自己老公，反被控告非禮，事件陷入羅生門。究竟是女方瘋狂追星，還是男方真的是拋妻棄子的「陳世美」？
昨晚劇情直擊 何廣沛簽唱會爆非禮疑雲
新單元故事由一場簽唱會展開，韓國偶像陳新彌（何廣沛飾）在台上深情獻唱新曲《懲人淚》，台下的秦湘言（陳曉華飾）全程癡迷地含淚凝望。氣氛本來相當浪漫，但湘言突然情緒失控衝上台，不僅將新彌推跌在地，更瘋狂撫摸其胸部，嚇呆全場。事後湘言被控非禮，但她堅稱新彌是失蹤多時的丈夫，而新彌卻透過經理人全盤否認認識女方，令事件撲朔迷離，到底誰在說謊，成為本單元最大懸念，成功引起觀眾追看意慾。
陳曉華造型大反差 初戀長髮Look VS 馬尾棄婦Look
為了突顯角色的巨大轉變，劇組在陳曉華的造型上花了不少心思，營造出強烈的對比感。在現實時間線中，被拋棄後的秦湘言以簡單的馬尾示人，眼神總是充滿憂傷、壓抑與自我質疑，整個人散發著落寞的氣息，一看就是歷盡滄桑的「棄婦」。然而，在回憶片段中，Hera 則以一頭清純長髮亮相，造型充滿稚氣與脫俗感，完美呈現出初戀少女的感覺。兩個造型的巨大反差，不但讓角色更立體，也令觀眾對她過去的經歷更感好奇。
網民熱議新單元：追看性十足！
這個「現代陳世美」的懸疑佈局成功在網上掀起熱話，網民紛紛大讚劇情爽快，追看性十足！不少觀眾留言表示：「估唔到第二集就開新單元，節奏好快好正！」、「呢單羅生門好吸引，好想知邊個講大話！」、「何廣沛個角色睇落有啲奸喎，唔通真係陳世美？」討論區更將此單元命名為「現代版陳世美不認妻」，可見其設定已成功捉住觀眾眼球，期待接下來劇情會如何拆解這個謎團。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期