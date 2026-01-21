非常檢控觀｜劇情大暴走！陳曉華慘變棄婦 揭何廣沛「現代陳世美」羅生門

昨晚（20日）播出的《非常檢控觀》第二集劇情極速推進，爽快結束首個單元後，立即開展追看性十足的第二單元「現代版陳世美不認妻」！陳曉華（Hera）飾演的秦湘言，在韓國偶像陳新彌（何廣沛飾）的簽唱會上，突然衝上台推跌對方兼喪摸胸部，事後更堅稱對方是自己老公，反被控告非禮，事件陷入羅生門。究竟是女方瘋狂追星，還是男方真的是拋妻棄子的「陳世美」？