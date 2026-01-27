非常檢控觀｜何廣沛陳曉華4年6度合作！爆友誼全靠公司逼？

何廣沛與陳曉華在熱播劇《非常檢控觀》中火花四濺，原來這對螢幕CP在短短四年內已是第六度合作，堪稱TVB的「御用拍檔」！何廣沛近日受訪時更搞笑自爆，兩人從不熟到變「Bro」，全靠公司「逼」，更形容這段是「用時間堆砌出嚟嘅友誼」，到底他們私下的真實關係是怎樣的？