非常檢控觀｜何廣沛陳曉華4年6度合作！爆友誼全靠公司逼？
何廣沛與陳曉華在熱播劇《非常檢控觀》中火花四濺，原來這對螢幕CP在短短四年內已是第六度合作，堪稱TVB的「御用拍檔」！何廣沛近日受訪時更搞笑自爆，兩人從不熟到變「Bro」，全靠公司「逼」，更形容這段是「用時間堆砌出嚟嘅友誼」，到底他們私下的真實關係是怎樣的？
何廣沛搞笑自爆 「呢段係用時間堆砌出嚟嘅友誼」
何廣沛與陳曉華合作無間，被問到二人關係時，何廣沛大爆其實頭兩、三套劇合作時彼此並不熟，只是普通同事關係。他風趣地表示：「因為真係對得太多，呢一、兩年就 Friend 喇，大家都好清楚大家咩性格。」他更將這段友誼的建立歸功於公司，笑言：「其實係公司逼我哋 Friend，呢段係用時間堆砌出嚟嘅友誼嚟。」這番幽默的回應，足見二人私下已是能互開玩笑的好友，關係相當不錯。
陳曉華認「稱媽道仔」關係 讚何廣沛不眠不休
對於這位合作無間的拍檔，陳曉華則笑言兩人的關係是「稱媽道仔」，自己雖然經常「欺負」這位前輩，但內心其實非常欣賞他。她大讚何廣沛工作態度認真：「佢不眠不休、完全冇投訴、好勤力。」陳曉華認為，兩人最合拍的地方在於「信任」，正因為這份信任，讓她可以安心地在何廣沛面前「直腸直肚」，毫無保留地展現自己，這種默契對於演活劇中關係複雜的夫妻角色有極大幫助。
四年六度合作！盤點何廣沛陳曉華三演CP之路
自2022年起計，何廣沛與陳曉華在短短四年間已合作了《回歸》、《異搜店》、《食腦喪B》、《金式森林》、《新聞女王》及今次的《非常檢控觀》共六部劇集，其中更有三次是飾演情侶，合作頻密度在台內數一數二。官方今日更發布了二人圍讀劇本的花絮，可見他們的劇本早已畫滿記號，相當認真。有趣的是，當陳曉華入戲圍讀時，一旁的何廣沛竟數度忍不住笑，互動十分可愛，難怪網民都大讚他們默契十足，是新一代的最佳螢幕情侶。
