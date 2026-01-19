非常檢控觀｜分集劇情1-25集線上看 第1單元警方臥底吳偉豪展示身手

TVB新劇《非常檢控觀》今晚首播，由馬德鐘、吳偉豪、賴慰玲、陳煒等實力派演員主演。劇集以檢控官的視角展開，講述律政司高級助理刑事檢控專員包希仁患有罕見「鏡反射觸覺症」，具有極致同理心，致力還原案件真相的故事。首五集劇情環環相扣，從黑幫仇殺到韓星身份疑雲，每個案件都暗藏玄機。