非常檢控觀｜分集劇情1-25集線上看 第1單元警方臥底吳偉豪展示身手

《非常檢控觀》第1集劇情 黑幫老大仇殺事件另有內情吳偉豪飾臥底
檢控官包希仁（馬德鐘飾演）成功檢控本港首宗無屍體、無法證、無認罪的殺人案被告，卻因某些緣故設法令案件重審，令死者的女兒認為他偏幫被告，怒擲骨灰盅洩忿。五年後，黑幫老大鄧車堡（徐榮 飾）遭仇家尋仇，路過的希仁縱沒受傷卻被送院診治。車堡的手下展熊飛（吳偉豪飾演）知悉希仁患有鏡反射觸覺症，能感受別人的痛楚。車堡存活下來，熊飛的手下楊文頂卻代罪而死，文頂的好友白逸桐（游嘉欣飾演）遷怒熊飛。熊飛打算為文頂討回公道，但拒與希仁合作，希仁懷疑仇殺事件另有內情。
《非常檢控觀》第2集劇情 「五鼠警察」追查真兇身份
逸桐（游嘉欣飾演）與四位義兄合稱「陷空道五鼠」，她決意要找出在逃刀手下落。律政書記公孫珀（賴慰玲飾演）使計讓鄧車堡（徐榮 飾）的仇家郭奉孝（黃祥興飾）道出刀手身分。逸桐偷去車堡的手機，遭熊飛截獲，察覺熊飛原來係警方臥底，似另有所圖。希仁設法引蛇出洞，在熊飛幫忙下終令害死文頂的真兇被起訴。新來的實習檢控官趙子幀（張馳豪飾演）原來是希仁上司趙德敬（張國強飾）之子，也是希仁的表弟。希仁向公孫珀提到當年離開趙家（張國強）的原因。第二集尾段展開新單元故事「假面人不認妻」，希仁出席韓國偶像陳新彌的簽唱會，遇上女子秦湘言（陳曉華飾演）當眾扯開新彌的衣衫，更自稱是其妻子。
吳偉豪飾演嘅展熊飛認為法律唔能夠懲罰所有嘅壞人，唯有自己化身正義使者懲罰罪有應得嘅人！
《非常檢控觀》第3集劇情 偽韓星Sammy何廣沛疑整容改名換姓
湘言被控非禮，卻稱新彌（何廣沛飾演）是其失蹤丈夫「文貴利」，重投警隊的熊飛接手此案。希仁、熊飛推斷新彌有可能整容及改名換姓。希仁為見新彌，出席家族飯局，其母趙舟（程可為飾演）警告不可得罪Sammy這個代言人，希仁卻設法試探他。湘言突然認罪，希仁等要查出箇中原因。湘言其後態度大變，拒絕與眾人合作。希仁查到湘言曾經流產，懷疑此事另有內情。希仁等為搜證出席拍賣會，希仁重遇嫂子王頌星（陳煒飾演），兩人曾有一段舊情。逸桐替熊飛辦事，取得新彌（Sammy）的身份證。
《非常檢控觀》第4集劇情 張詩雅酒店墮樓案疑雲重重
「文貴利」與前女友所生的女兒文晶晶疑偷偷來港，湘言（陳曉華飾演）找Sammy探問其下落，但不果，擔心下向熊飛求助，熊飛成功讓她對Sammy死心。湘言收到訊息，往酒店等待與Sammy會面，那裡卻發生墮樓案。湘言被當成疑犯，頌星（陳煒飾演）出任其辯護律師，希仁懷疑頌星另有目的。熊飛向認識死者張詩雅的逸桐（游嘉欣飾演）打探消息，追查下發現詩雅死前曾見過晶晶。頌星提出以精神錯亂作為湘言的抗辯理由，湘言卻仍起用頌星。熊飛找到Sammy褓姆車的定位紀錄，循這線索追尋晶晶。
《非常檢控觀》第5集劇情 希仁決定檢控Sammy
希仁懷疑Sammy與詩雅曾有聯絡，欲查找證據，頌星（陳煒飾演）阻止並協助Sammy化解危機。頌星為湘言保釋，希仁受公眾責難。晶晶獲尋回並送院，疑被餵食藥物。希仁感錯怪頌星，頌星不屑他與家族作對。詩雅死前曾於慶曆集團收購的網站投稿，疑是指控Sammy，希仁託徒弟龐善昱（蔣家旻飾演）查找投稿遭拒。晶晶醒後稱甚麼也記不起，熊飛找到關鍵錄音，與希仁鼓勵她說出真相。希仁決定檢控Sammy，頌星出任Sammy的代表律師，她與希仁針鋒相對，揚言在庭上將肆意盤問晶晶。
常檢控觀｜劇集主題曲 《黑暗有光》Aska張馳豪
今次劇集嘅主題曲由Aska 張馳豪演唱，而《非常檢控觀》將會喺1月19號晚上8:30首播！大家記得支持劇集啦！
《非常檢控觀》共有1個序幕及8個單元故事
各單元參演角色如下：
序幕：五鼠警察
單元一：假面人不認妻
- 陳新彌（何廣沛飾演）
- 秦湘言（陳曉華飾演）
單元二：仁義何價
- 周嘉全
- 楊證樺
- 徐榮
單元三：血古董
- 拍賣行老闆（陳庭欣飾演）
- 饒馨儀（羅毓儀飾演）
- 古董店老闆（林景程飾演）
單元四：蝴蝶花殺手
- 凌卓霓（林凱恩飾演）
- 袁天樅 / 鍾玲鷗（江嘉敏飾演）
- 邢文珌（莊易羚飾演）
- 張武孝
單元五：暗黑基因
- 趙德賢（潘志文飾演）
- 趙舟（程可為飾演）
- 趙德敬（張國強飾演）
單元六：殺戮試場
- 公孫珀（賴慰玲飾演）
- 范小禹（戴祖儀飾演）
- 伍家俊（林俊其飾演）
- 姚舒琴（關嘉敏飾演）
- 徐彥楓（蔡菀庭飾演）
單元七：孤兒怨
- 梁超怡 （陳煒年輕版）青年時期王頌星（梁超怡飾演）
- 阮浩棕（馬德鐘年輕版）
- 吳大強（孤兒院長）
單元八：美麗誘罪
- 包家勉（丘梓謙飾演）
- 馬金芝（阮嘉敏飾演）
- 羅雪妍
- 龐善昱（蔣家旻飾演）
- 宋樂廷（黎澤恩飾演）