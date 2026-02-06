非常檢控觀｜吳偉豪吳大強首度父子檔拍劇！爆阿爸一口答應全因信錯監製？
廣告
《非常檢控觀》昨晚（5日）驚喜十足，除了劇情緊張，吳偉豪（Ricco）與爸爸吳大強竟首度正式合作拍劇，父子檔同框畫面溫馨又感動！Ricco更獨家披露今次合作的幕後故事，原來吳大強爽快答應，全因對監製林志華有十足信心，究竟監製當年對Ricco做過甚麼，令吳爸爸如此放心將父子檔「第一次」交給他？
昨晚溫馨同框Jam歌 吳偉豪吳大強父子餅印樣勁搶鏡
雖然吳偉豪與爸爸吳大強早前曾在《飛常日誌》同框，但昨晚的《非常檢控觀》才是二人首次有對手戲的正式合作。劇情講述展Sir（吳偉豪飾）因感到迷失，找來中學時入住的孤兒院院長（吳大強飾）深情對話兼Jam歌。鏡頭前，二人恍如倒模的「電眼」及「迷人笑容」成為焦點，畫面和諧又有愛，充滿記憶點，讓不少觀眾大讚是全晚最溫馨的一幕，父子之間的自然互動流露出演技以外的真摯感情。
吳偉豪爆合作內幕 全靠監製林志華穿針引線
談到促成這次父子檔合作，吳偉豪笑言全靠監製林志華。他表示自從爸爸吳大強參加《中年好聲音》入行後，父子二人都非常期待能一起拍劇。當收到林志華監製的邀請時，兩人都深感榮幸。吳偉豪引述當時情況：「我諗阿爸參加《中年好聲音》入咗公司後，唔止佢希望，我都希望有機會一齊拍劇，所以林志華監製搵我哋同場演出，我哋都深感榮幸，好開心佢畀呢個機會我哋。」
吳大強爽快答應有原因 吳偉豪：佢覺得監製塑造我好好
原來吳大強之所以爽快答應，全因對監製林志華充滿信心。吳偉豪解釋，爸爸看過他在劇集《回歸》的演出後，對林志華的功力讚不絕口，認為監製非常懂得如何塑造角色。吳偉豪甜笑分享：「阿爸知道係林志華監製亦都好放心，因為佢睇過我《回歸》嘅演出，佢覺得林志華幫我塑造得個角色好好、好有效果。」正因這份信任，才成就了這次極具紀念價值的父子同台演出。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期