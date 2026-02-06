非常檢控觀｜吳偉豪吳大強首度父子檔拍劇！爆阿爸一口答應全因信錯監製？

《非常檢控觀》昨晚（5日）驚喜十足，除了劇情緊張，吳偉豪（Ricco）與爸爸吳大強竟首度正式合作拍劇，父子檔同框畫面溫馨又感動！Ricco更獨家披露今次合作的幕後故事，原來吳大強爽快答應，全因對監製林志華有十足信心，究竟監製當年對Ricco做過甚麼，令吳爸爸如此放心將父子檔「第一次」交給他？